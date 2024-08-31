В Харькове объявили траур

В Харькове 31 августа объявили траур после удара россиян по городу накануне.

Источник: мэр города Игорь Терехов

Детали: Мэр уточнил, что в результате удара шестеро погибших, а не семеро, как сообщалось ранее. Среди убитых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки.

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Также среди гражданских 80 раненых, из них 22 детей, в том числе десятимесячный младенец.

Предыстория: Днем 30 августа российские оккупанты ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.