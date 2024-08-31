Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

В Харькове объявили траур

Роман ПетренкоСуббота, 31 августа 2024, 11:51
В Харькове объявили траур
фото: getty images

В Харькове 31 августа объявили траур после удара россиян по городу накануне.

Источник: мэр города Игорь Терехов

Детали: Мэр уточнил, что в результате удара шестеро погибших, а не семеро, как сообщалось ранее. Среди убитых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки.

Реклама:

Также среди гражданских 80 раненых, из них 22 детей, в том числе десятимесячный младенец.

Предыстория: Днем 30 августа российские оккупанты ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

Харьковобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский раскрыл конгрессменам США "детали" плана, который покажет Байдену, Трампу и Харрис

Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2024: Украина заняла 7 место

Третий день без отключений: в понедельник ограничивать электрику не планируют

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

Все новости...
Харьков
Количество пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 97
ГСЧС: Количество пострадавших в результате удара по Харькову – 77 человек, среди них 18 детей
Количество погибших от российского удара по Харькову возросло до семи
Последние новости
21:37
Французы не верят, что новый премьер пробудет на посту долго
21:24
После удара по Полтаве в больницах остаются 220 раненых – Зеленский
21:08
велоспортСловенец Примож Роглич стал победителем Вуэльты-2024
20:51
фото, видеоВ Белгородской области после атаки дрона горят резервуары с топливом
20:30
обновлено, фотоРоссияне ударили по Дергачам на Харьковщине: есть погибшая, 13 раненых
20:22
Греция введет сбор с пассажиров круизных лайнеров, чтобы ограничить туризм
20:00
Паралимпиада-2024Данилина "нейтральных" россиянах: Должны есть в одной столовой и не имеем права плюнуть в морду
19:54
Зеленский раскрыл конгрессменам США "детали" плана, который покажет Байдену, Трампу и Харрис
19:40
Опрос NYT: Рейтинги Харрис и Трампа сравнялись за два месяца до выборов
19:27
Шольц о подрыве "Северных потоков": Надо сделать все возможное для наказания виновных
Все новости...
Реклама:
Реклама: