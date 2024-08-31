Прем’єрка Данії: Україна має перемогти, бо якщо виграє Росія, то програємо ми всі  

Україна має перемогти у війні, і такої думки дотримується уся Європа, лише одна країна проти, заявила очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на заяву прем’єрки на конференції GLOBSEC у Празі

Пряма мова Фредеріксен: "Немає альтернативи тому, щоби Україна перемогла у війні. Бо якщо перемагає Росія – поразки зазнає не тільки Україна, а й усі ми".

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Деталі: Вона наголосила, що в Євросоюзі є практично одностайна згода щодо цього.

"Європа ніколи не була настільки об’єднаною, як зараз…У нас часом бувають внутрішні дискусії. Але йдеться не про те, що 12 за один варіант, 15 – за інший. Ні, йдеться про 26 проти одного. Тобто одна країна проти всієї Європи", – сказала Фредеріксен.

Видання зазначає, що з публічної позиції столиць можна припустити, що йдеться про опозицію Угорщини, але Фредеріксен не стала цього уточнювати.

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Данська прем’єрка закликала тих, хто не підтримує належним чином перемогу України, "зрозуміти, наскільки небезпечною є ситуація".

Передісторія:

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен повідомила у Празі, що Данія була готова передати ЗСУ F-16 ще на початку війни.

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