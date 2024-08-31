Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Прем’єрка Данії: Україна має перемогти, бо якщо виграє Росія, то програємо ми всі  

Ірина Балачук, Сергій СидоренкоСубота, 31 серпня 2024, 13:26
Прем’єрка Данії: Україна має перемогти, бо якщо виграє Росія, то програємо ми всі  
Очільниця уряду Данії Метте Фредріксен і президент України Володимир Зеленський. Фото з Facebook Фредріксен

Україна має перемогти у війні, і такої думки дотримується уся Європа, лише одна країна проти, заявила очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на заяву прем’єрки на конференції GLOBSEC у Празі

Пряма мова Фредеріксен: "Немає альтернативи тому, щоби Україна перемогла у війні. Бо якщо перемагає Росія – поразки зазнає не тільки Україна, а й усі ми".

Реклама:

Деталі: Вона наголосила, що в Євросоюзі є практично одностайна згода щодо цього.

"Європа ніколи не була настільки об’єднаною, як зараз…У нас часом бувають внутрішні дискусії. Але йдеться не про те, що 12 за один варіант, 15 – за інший. Ні, йдеться про 26 проти одного. Тобто одна країна проти всієї Європи", – сказала Фредеріксен.  

Видання зазначає, що з публічної позиції столиць можна припустити, що йдеться про опозицію Угорщини, але Фредеріксен не стала цього уточнювати.

ВІДЕО ДНЯ

Данська прем’єрка закликала тих, хто не підтримує належним чином перемогу України, "зрозуміти, наскільки небезпечною є ситуація".

Передісторія:

Читайте також заяву очільника чеського МЗС: російські танки не зупиняться в Україні, треба встановити для них межі.

ДаніяУкраїнаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Новий глава МЗС відкликав тимчасового повіреного в Грузії

Зеленський розкрив конгресменам США "певні деталі" плану, який покаже Байдену, Трампу і Гарріс

Підсумковий медальний залік Паралімпіади-2024: Україна посіла 7 місце

Третій день без відключень: у понеділок обмежувати електрику не планують

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

Усі новини...
Данія
Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку війни – прем’єрка
Зеленський подякував Данії за 20-й пакет військової допомоги
Данія планує виділити понад $100 млн на закупівлю зброї для України
Останні новини
23:46
У низці областей у понеділок пройдуть дощі
23:37
Росіяни обстріляли Очаків, у власному домі загинула жінка
23:27
Болить в боку при бігу: що це означає і як цьому запобігти, пояснює наука
23:16
На Покровському напрямку ворог втратив 314 окупантів, один потрапив у полон – Генштаб
23:02
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з північного сходу
22:45
У Києві за день сталося 13 пожеж в екосистемах, це катастрофа для природи – ДСНС
22:32
тестНе знаєте, як назвати те, що відчуваєте? Вгадайте назви почуттів, про які ви раніше не чули
22:18
Новий глава МЗС відкликав тимчасового повіреного в Грузії
21:37
Французи не вірять, що новий прем’єр пробуде на посаді довго
21:24
Після удару по Полтаві у лікарнях лишаються 220 поранених – Зеленський
Усі новини...
Реклама:
Реклама: