Премьер Дании: Украина должна победить, потому что если выиграет Россия, то проиграем мы все 

Украина должна победить в войне, и такого мнения придерживается вся Европа, только одна страна против, заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на заявление премьера на конференции GLOBSEC в Праге

Прямая речь Фредериксен: "Нет альтернативы тому, чтобы Украина победила в войне. Потому что, если побеждает Россия – поражение потерпит не только Украина, но и все мы".

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Детали: Она отметила, что в Евросоюзе есть практически единодушное согласие по этому поводу.

"Европа никогда не была настолько объединенной, как сейчас... У нас порой бывают внутренние дискуссии. Но речь идет не о том, что 12 за один вариант, 15 – за другой. Нет, речь идет о 26 против одного. То есть одна страна против всей Европы", – сказала Фредериксен.

Издание отмечает, что из публичной позиции столиц можно предположить, что речь идет об оппозиции Венгрии, но Фредериксен не стала этого уточнять.

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Датский премьер призвала тех, кто не поддерживает должным образом победу Украины, "понять, насколько опасна ситуация".

Предыстория:

Глава правительства Дании Метте Фредериксен сообщила в Праге, что Дания была готова передать ВСУ F-16 еще в начале войны.

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