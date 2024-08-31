У Яремче представники ТЦК зняли з рейсу водія туристичного автобуса: "не заброньований"

У місті Яремче Івано-Франківської області 30 серпня представники ТЦК зняли з рейсу одного з двох водіїв туристичного автобуса із Полтави.

Джерело: Суспільне, Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки

Деталі: Як розповіла Суспільному одна з туристок із Полтави, працівники ТЦК разом з поліцейськими затримали водія 30 серпня близько 8:20. В автобусі їхало 50 людей, із них восьмеро – діти.

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"Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет, під'їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра (у суботу – ред.) вранці. Із водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК", – розповіла Суспільному Юлія.

Як розповів Суспільному другий водій автобуса Олександр, пасажирів до Полтави тепер повезе самостійно, хоча на таку відстань супроводжувати має ще один водій.

31 серпня в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували інцидент.

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Там завили, що водій туристичного автобуса з Полтави "порушив правила військового обліку, не має права на відстрочку та не заброньований".

Дослівно Івано-Франківський ТЦК: "Під час проведення мобілізаційних заходів мобільною групою Надвірнянського ТЦК та СП Івано-Франківської області було виявлено громадянина України призовного віку. В ході спілкування з ним з'ясувалося, що він порушив військовий облік і не має права на відстрочку або бронювання.

З огляду на це, громадянину запропонували пройти військово-лікарську комісію, на що він добровільно погодився. За результатами ВЛК чоловіка визнали придатним до військової служби та направили для проходження базової військової підготовки в один із навчальних центрів.

Додатково повідомляємо, що туристичний автобус продовжив рух до місця призначення, оскільки резервний водій, який знаходився на даному рейсі, отримав ключі та кошти на паливо, продовживши рух, доставивши пасажирів у визначене місце".

Що передувало: 23 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на "годині запитань до уряду" у Верховній Раді попросив Міністерство оборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів.

"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", – говорив Шмигаль.