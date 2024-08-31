В Яремче представители ТЦК сняли с рейса водителя туристического автобуса: "не забронирован"

В городе Яремче Ивано-Франковской области 30 августа представители ТЦК сняли с рейса одного из двух водителей туристического автобуса с Полтавы.

Источник: Суспільне, Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки

Детали: Как рассказала Суспільному одна из туристок из Полтавы, работники ТЦК вместе с полицейскими задержали водителя 30 августа около 8:20. В автобусе ехало 50 человек, из них восемь – дети.

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"Водитель остановился недалеко от заправки. Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надвирнянского районного ТЦК. Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице. Выезд в Полтаву должен был быть завтра (в субботу – ред.) утром. С водителем ехал его 14-летний сын, который остался сейчас один, потому что папу забрали. Ребенок пытался дозвониться до отца, он ему только сказал, что он во Франковске в больнице проходит ВВК", – рассказала Суспільному Юлия.

Как рассказал Суспільному второй водитель автобуса Александр, пассажиров в Полтаву теперь повезет самостоятельно, хотя на такое расстояние сопровождать должен еще один водитель.

31 августа в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали инцидент.

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Там заявили, что водитель туристического автобуса из Полтавы "нарушил правила воинского учета, не имеет права на отсрочку и не забронирован".

Дословно Ивано-Франковский ТЦК: "Во время проведения мобилизационных мероприятий мобильной группой Надвирнянского ТЦК и СП Ивано-Франковской области был обнаружен гражданин Украины призывного возраста. В ходе общения с ним выяснилось, что он нарушил воинский учет и не имеет права на отсрочку или бронирование.

Учитывая это, гражданину предложили пройти военно-врачебную комиссию, на что он добровольно согласился. По результатам ВВК мужчину признали годным к военной службе и направили для прохождения базовой военной подготовки в один из учебных центров.

Дополнительно сообщаем, что туристический автобус продолжил движение к месту назначения, поскольку резервный водитель, который находился на данном рейсе, получил ключи и средства на топливо, продолжив движение, доставив пассажиров в определенное место".

Что предшествовало: 23 августа премьер-министр Денис Шмыгаль на "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде попросил Министерство обороны разъяснить территориальным центрам комплектования и социальной поддержки недопустимость снятия водителей с рейсовых автобусов.

"Когда снимают ТЦК водителей с бусов. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие ситуации не повторялись", – говорил Шмыгаль.