Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

В Яремче представители ТЦК сняли с рейса водителя туристического автобуса: "не забронирован"

Катерина ТищенкоСуббота, 31 августа 2024, 21:32
В Яремче представители ТЦК сняли с рейса водителя туристического автобуса: не забронирован
Автобус, в котором ехали туристы из Полтавы, фото: Суспільне Полтава

В городе Яремче Ивано-Франковской области 30 августа представители ТЦК сняли с рейса одного из двух водителей туристического автобуса с Полтавы.

Источник: Суспільне, Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки

Детали: Как рассказала Суспільному одна из туристок из Полтавы, работники ТЦК вместе с полицейскими задержали водителя 30 августа около 8:20. В автобусе ехало 50 человек, из них восемь – дети.

Реклама:

"Водитель остановился недалеко от заправки. Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надвирнянского районного ТЦК. Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице. Выезд в Полтаву должен был быть завтра (в субботу – ред.) утром. С водителем ехал его 14-летний сын, который остался сейчас один, потому что папу забрали. Ребенок пытался дозвониться до отца, он ему только сказал, что он во Франковске в больнице проходит ВВК", – рассказала Суспільному Юлия.

Как рассказал Суспільному второй водитель автобуса Александр, пассажиров в Полтаву теперь повезет самостоятельно, хотя на такое расстояние сопровождать должен еще один водитель.

31 августа в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали инцидент.

ВИДЕО ДНЯ

Там заявили, что водитель туристического автобуса из Полтавы "нарушил правила воинского учета, не имеет права на отсрочку и не забронирован".

Дословно Ивано-Франковский ТЦК: "Во время проведения мобилизационных мероприятий мобильной группой Надвирнянского ТЦК и СП Ивано-Франковской области был обнаружен гражданин Украины призывного возраста. В ходе общения с ним выяснилось, что он нарушил воинский учет и не имеет права на отсрочку или бронирование.

Учитывая это, гражданину предложили пройти военно-врачебную комиссию, на что он добровольно согласился. По результатам ВВК мужчину признали годным к военной службе и направили для прохождения базовой военной подготовки в один из учебных центров.

Дополнительно сообщаем, что туристический автобус продолжил движение к месту назначения, поскольку резервный водитель, который находился на данном рейсе, получил ключи и средства на топливо, продолжив движение, доставив пассажиров в определенное место".

Что предшествовало: 23 августа премьер-министр Денис Шмыгаль на "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде попросил Министерство обороны разъяснить территориальным центрам комплектования и социальной поддержки недопустимость снятия водителей с рейсовых автобусов.

"Когда снимают ТЦК водителей с бусов. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие ситуации не повторялись", – говорил Шмыгаль.

ТЦКмобилизацияИвано-Франковская областьтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Враг несколькими волнами БпЛА атаковал Киев, ПВО уничтожила все дроны на подступах к столице

Паралимпиада-2024, фотоВсе медалисты Украины на Паралимпийских играх 2024 года

Новый глава МИД отозвал временного поверенного в Грузии

Зеленский раскрыл конгрессменам США "детали" плана, который покажет Байдену, Трампу и Харрис

Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2024: Украина заняла 7 место

Третий день без отключений: в понедельник ограничивать электрику не планируют

Все новости...
ТЦК
ВАКС взыскал в доход государства квартиру руководителя одного из ТЦК
Ночью обстреляли пост охраны Луцкого ТЦК, ранен солдат: нападающего ищут
Шмыгаль просит МОУ объяснить ТЦК, что забирать водителей автобусов с рейсов – недопустимо
Последние новости
07:37
В Палате представителей подготовили отчет с критикой Байдена за хаотичный выход из Афганистана
07:21
ВСУ отминусовали еще 1 150 оккупантов
06:58
футболЧехия – Украина: где смотреть матч Лиги наций
06:31
шахматыШпионаж, лобби Компартии и самый молодой чемпион мира: 40 лет назад начался скандальный матч Карпов – Каспаров
06:14
Враг несколькими волнами БпЛА атаковал Киев, ПВО уничтожила все дроны на подступах к столице
05:38
Обстрелы Сумщины: более 240 взрывов за сутки, двое раненых
04:38
ISW проанализировал заявления главы ЦРУ по поводу ядерных угроз Кремля
03:44
КНДР 5 дней подряд запускала воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи
03:04
дополненоВраг нанес удары по Харькову УАБами, в городе возник пожар
02:30
футболРезультаты матчей Лиги наций 8 сентября
Все новости...
Реклама:
Реклама: