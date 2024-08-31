Путін "розплатився" з Кім Чен Ином за снаряди породистими кіньми – The Times
Правитель РФ Володимир Путін відправив лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину 24 коні породи орловський рисак в якості часткової оплати за артилерійські снаряди для війни проти України.
Джерело: The Times
Деталі: Як зазначає видання, Кім Чен Ин отримав нову партію коней з Росії, що стало останньою ознакою зростаючого зближення між північнокорейським лідером і Путіним.
Згідно з повідомленням ветеринарної служби Приморського краю, який має залізничне сполучення з Північною Кореєю, минулої неділі через вузький сухопутний кордон було перевезено 24 коні – 19 жеребців і п'ять кобил.
Орловські рисаки відомі як улюблена порода Кіма, саме на таких конях він постає на пропагандистських зображеннях, поширюваних режимом КНДР. Тридцять коней цієї породи також були відправлені до Пхеньяну в 2022 році.
Південнокорейські ЗМІ повідомили, що нова партія коней є частиною оплати за північнокорейські артилерійські снаряди, відправлені російським військовим для використання проти України.
The Times зазначає, що після підписання в червні Путіном і Кімом "всеосяжної угоди про партнерство" того ж місяця північнокорейський лідер подарував Путіну пару собак місцевої породи пхунсан, згідно з державним ЗМІ ЦТАК. У серпні Путін відповів взаємністю, відправивши до Північної Кореї 447 кіз.
Як ідеться в матеріалі, незважаючи на те, що країна розробила ядерну зброю та балістичні ракети, Північна Корея також інвестує в одну з найстаріших військових технологій у світі – мережу кінних військових частин. Офіційні торгові звіти показали, що країна витратила щонайменше 600 тисяч доларів на породистих коней, імпортованих з Росії в період між 2020 і 2023 роками.
При цьому їхнє значення для Кіма радше символічне, ніж військове: коні відіграють важливу роль у культі особистості, який він створив навколо себе та своєї родини.
Передісторія:
- 19 червня Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.
- В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.