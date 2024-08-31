Путін "розплатився" з Кім Чен Ином за снаряди породистими кіньми – The Times

Кім Чен Ин та його дочка на конях породи орловський рисак, фото державного ЗМІ КНДР KCNA

Правитель РФ Володимир Путін відправив лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину 24 коні породи орловський рисак в якості часткової оплати за артилерійські снаряди для війни проти України.

Джерело: The Times

Деталі: Як зазначає видання, Кім Чен Ин отримав нову партію коней з Росії, що стало останньою ознакою зростаючого зближення між північнокорейським лідером і Путіним.

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Згідно з повідомленням ветеринарної служби Приморського краю, який має залізничне сполучення з Північною Кореєю, минулої неділі через вузький сухопутний кордон було перевезено 24 коні – 19 жеребців і п'ять кобил.

Орловські рисаки відомі як улюблена порода Кіма, саме на таких конях він постає на пропагандистських зображеннях, поширюваних режимом КНДР. Тридцять коней цієї породи також були відправлені до Пхеньяну в 2022 році.

Південнокорейські ЗМІ повідомили, що нова партія коней є частиною оплати за північнокорейські артилерійські снаряди, відправлені російським військовим для використання проти України.

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The Times зазначає, що після підписання в червні Путіном і Кімом "всеосяжної угоди про партнерство" того ж місяця північнокорейський лідер подарував Путіну пару собак місцевої породи пхунсан, згідно з державним ЗМІ ЦТАК. У серпні Путін відповів взаємністю, відправивши до Північної Кореї 447 кіз.

Як ідеться в матеріалі, незважаючи на те, що країна розробила ядерну зброю та балістичні ракети, Північна Корея також інвестує в одну з найстаріших військових технологій у світі – мережу кінних військових частин. Офіційні торгові звіти показали, що країна витратила щонайменше 600 тисяч доларів на породистих коней, імпортованих з Росії в період між 2020 і 2023 роками.

При цьому їхнє значення для Кіма радше символічне, ніж військове: коні відіграють важливу роль у культі особистості, який він створив навколо себе та своєї родини.

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