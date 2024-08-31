Путин "расплатился" с Ким Чен Ыном за снаряды породистыми лошадьми – The Times
Правитель РФ Владимир Путин отправил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак в качестве частичной оплаты за артиллерийские снаряды для войны против Украины.
Источник: The Times
Детали: Как отмечает издание, Ким Чен Ын получил новую партию лошадей из России, что стало последним признаком растущего сближения между северокорейским лидером и Путиным.
Согласно сообщению ветеринарной службы Приморского края, который имеет железнодорожное сообщение с Северной Кореей, в минувшее воскресенье через узкую сухопутную границу было перевезено 24 лошади – 19 жеребцов и пять кобыл.
Орловские рысаки известны как любимая порода Кима, именно на таких лошадях он предстает на пропагандистских изображениях, распространяемых режимом КНДР. Тридцать лошадей этой породы также были отправлены в Пхеньян в 2022 году.
Южнокорейские СМИ сообщили, что новая партия лошадей является частью оплаты за северокорейские артиллерийские снаряды, отправленные российским военным для использования против Украины.
The Times отмечает, что после подписания в июне Путиным и Кимом "всеобъемлющего соглашения о партнерстве" в том же месяце северокорейский лидер подарил Путину пару собак местной породы пхунсан, согласно государственному СМИ ЦТАК. В августе Путин ответил взаимностью, отправив в Северную Корею 447 коз.
Как говорится в материале, несмотря на то, что страна разработала ядерное оружие и баллистические ракеты, Северная Корея также инвестирует в одну из старейших военных технологий в мире – сеть конных воинских частей. Официальные торговые отчеты показали, что страна потратила не менее 600 тысяч долларов на породистых лошадей, импортированных из России в период между 2020 и 2023 годами.
При этом их значение для Кима скорее символическое, чем военное: лошади играют важную роль в культе личности, который он создал вокруг себя и своей семьи.
Предыстория:
- 19 июня Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.
- В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.