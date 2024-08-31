Путин "расплатился" с Ким Чен Ыном за снаряды породистыми лошадьми – The Times

Ким Чен Ын и его дочь на лошадях породы орловский рысак, фото государственного СМИ КНДР KCNA

Правитель РФ Владимир Путин отправил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак в качестве частичной оплаты за артиллерийские снаряды для войны против Украины.

Источник: The Times

Детали: Как отмечает издание, Ким Чен Ын получил новую партию лошадей из России, что стало последним признаком растущего сближения между северокорейским лидером и Путиным.

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Согласно сообщению ветеринарной службы Приморского края, который имеет железнодорожное сообщение с Северной Кореей, в минувшее воскресенье через узкую сухопутную границу было перевезено 24 лошади – 19 жеребцов и пять кобыл.

Орловские рысаки известны как любимая порода Кима, именно на таких лошадях он предстает на пропагандистских изображениях, распространяемых режимом КНДР. Тридцать лошадей этой породы также были отправлены в Пхеньян в 2022 году.

Южнокорейские СМИ сообщили, что новая партия лошадей является частью оплаты за северокорейские артиллерийские снаряды, отправленные российским военным для использования против Украины.

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The Times отмечает, что после подписания в июне Путиным и Кимом "всеобъемлющего соглашения о партнерстве" в том же месяце северокорейский лидер подарил Путину пару собак местной породы пхунсан, согласно государственному СМИ ЦТАК. В августе Путин ответил взаимностью, отправив в Северную Корею 447 коз.

Как говорится в материале, несмотря на то, что страна разработала ядерное оружие и баллистические ракеты, Северная Корея также инвестирует в одну из старейших военных технологий в мире – сеть конных воинских частей. Официальные торговые отчеты показали, что страна потратила не менее 600 тысяч долларов на породистых лошадей, импортированных из России в период между 2020 и 2023 годами.

При этом их значение для Кима скорее символическое, чем военное: лошади играют важную роль в культе личности, который он создал вокруг себя и своей семьи.

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