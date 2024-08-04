Переговори в Єгипті про припинення вогню в Секторі Гази не дали результатів – ЗМІ

Ізраїльська делегація на чолі з керівником розвідки країни (Моссад) відвідала Єгипет, прагнучи досягти прогресу в переговорах про можливе перемир'я в Газі, які давно зайшли в глухий кут, але повернулася без жодних ознак прогресу.

Джерело: Bloomberg із посиланням на ізраїльські офіційні особи

Деталі: Суботній візит був спрямований на продовження переговорів про припинення вогню в майже 10-місячній війні з ХАМАС. Це могло б допомогти звільнити деяких заручників, утримуваних підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням.

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Делегація повернулася до Ізраїлю пізніше того ж дня.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який курує Моссад, не прокоментував поїздку директора розвідувального агентства Давида Барнеа. Влада Єгипту, який виступає ключовим посередником у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС, також не надала коментарів.

У п'ятницю офіс Нетаньягу заявив, що Ізраїль і ХАМАС мають розбіжності щодо можливого припинення вогню.

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У публікації зазначають, що запропонована домовленість, яку підтримують США, може допомогти зменшити масштаби погроз ХАМАС, його союзник "Хезболла" та їхній спонсор Іран за вбивство цього тижня високопоставлених бойовиків у Бейруті і Тегерані.

Ізраїль стверджує, що його війська повинні залишатися на кордоні, який відокремлює палестинський анклав від сусіднього Єгипту, навіть після можливої угоди про перемир'я з ХАМАС. Він також вимагає створення механізму, який би запобігав поверненню бойовиків ХАМАС на північ Гази.

Ще одним каменем спотикання є кількість заручників, яких має звільнити угруповання, що, як вважається, утримує в полоні понад 100 осіб.

Бойовики хочуть, аби будь-яка угода про перемир'я поклала край війні в Газі, де, за даними міністерства охорони здоров'я, яким керує ХАМАС, з початку війни загинуло понад 39 000 палестинців.

Ізраїль перебуває у стані готовності до різкої ескалації напруженості у відносинах з Іраном і підтримуваними Тегераном бойовими угрупованнями після вбивств, що сталися цього тижня.

Нагадаємо: Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.