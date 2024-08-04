Готовністю передати зброю хуситам Путін хоче відвернути підтримку України Заходом – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що готовність Росії передати зброю єменським хуситам демонструє бажання правителя РФ Володимира Путіна змусити Захід відмовитися від підтримки України, а також демонструє залежність Федерації від Ірану в питаннях високоточної зброї і компонентів.

Джерело: ISW

Деталі: За повідомленнями, Кремль планував передати хуситам в Ємені ракети й іншу військову техніку, але не передав їх після дипломатичного тиску.

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Дослівно: "Повідомлений план Росії підкреслює її зростаюче військове партнерство з Іраном і свідчить про те, що Росія, ймовірно, прагне використовувати іранських маріонеток для непрямої конфронтації із Заходом і впливати на процес прийняття рішень на Заході".

Деталі: За даними CNN з посиланням на офіційних осіб США та інші джерела, знайомі з цим питанням, Росія готувалася доставити хуситам ракети та інше військове обладнання наприкінці липня 2024 року, але відмовилася від цього плану після дипломатичних зусиль США та Саудівської Аравії.

Американські офіційні особи заявили, що вони не впевнені, чи були протести Саудівської Аравії визначальним фактором для припинення запланованої передачі.

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Джерела CNN заявили, що щонайменше троє російських військових офіцерів відвідали Ємен наприкінці липня 2024 року, щоб консультувати хуситів і, можливо, допомогти їм у проведенні навчань з бойовою стрільбою, які хусити пізніше скасували.

За повідомленнями американських офіційних осіб, Росія розглядає озброєння і консультування хуситів як захід у відповідь на зняття деяких американських обмежень на використання Україною наданої США зброї для нанесення ударів по території Росії.

В огляді нагадують, що Путін заявив 6 червня, що РФ надасть невизначеним суб'єктам можливості для завдання ударів по Заходу на великій відстані як "симетричну відповідь" на зняття деяких з цих обмежень.

На думку аналітиків, плани Росії підтримати хуситів, щоб опосередковано протистояти Заходу і загрожувати подальшою ескалацією, узгоджуються з кількома російськими інформаційними та гібридними операціями, які мають на меті спонукати Захід до самоусунення від підтримки України через побоювання конфронтації з Росією.

Дослівно: "Готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів, які нападають на Ізраїль і міжнародне судноплавство, є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва і зростаючої залежності Росії від Ірану в питаннях високоточної зброї і компонентів.

Поглиблення партнерства Росії з Іраном, ймовірно, спонукатиме Росію розглянути можливість підтримки інших іранських маріонеток і використання цих груп у непрямих спробах погрожувати Заходу ескалацією.

Зростаюча готовність Росії використовувати Іран і його маріонеток для непрямої конфронтації із Заходом зруйнує російські спроби представити російську зовнішню політику на Близькому Сході як збалансовану і може ще більше ускладнити російські відносини з країнами, стурбованими російсько-іранським співробітництвом".

Ключові висновки ISW за 3 серпня: