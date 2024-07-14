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Столтенберг про ідею збиття Польщею ракет над Україною: НАТО не буде залучене до конфлікту

Катерина ТищенкоНеділя, 14 липня 2024, 23:40
Столтенберг про ідею збиття Польщею ракет над Україною: НАТО не буде залучене до конфлікту
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що виступає проти того, щоб Польща силами своєї ППО збивала російські ракети над територією України.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю, показаному в ефірі телемарафону в неділю

Деталі: Журналіст попросив генсека НАТО прокоментувати ідею збиття Польщею ракет, які летять у її напрямку, на території України.

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Пряма мова Столтенберга: "НАТО буде підтримувати Україну, і ми зараз збільшили нашу підтримку…

Але політика НАТО незмінна – ми не будемо брати участь у цьому конфлікті. Ми не станемо частиною конфлікту. Отже, ми підтримуємо Україну у знищенні російських літаків, але НАТО не буде залучене безпосередньо".

Більше деталей: Столтенберг підтвердив свою позицію про те, що "Україна має право атакувати легітимні військові цілі на території країни-агресора Росії".

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Він зазначив, що "різні країни запровадили різні обмеження щодо використання зброї, яку вони передають Україні". Водночас генсек НАТО привітав дозвіл США використовувати американські ракети для ударів по території РФ поблизу кордону з Україною на Харківщині.

На прохання прокоментувати ідею можливого вступу до НАТО частини України, яку контролює влада, а згодом вже окупованої території, Столтенберг сказав: "Ми бачили різні моделі, і я буду обережним у висловлюваннях щодо того, яке саме рішення можна буде застосувати для України".

Що передувало: 8 липня глава польського уряду Дональд Туск після підписання безпекової угоди з Києвом заявив, що Польща залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України. Туск заявив, що Польща відкрита до такої ініціативи, однак, за його словами, це потребує співпраці та схвалення з боку НАТО.

10 липня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська сторона не буде збивати російські ракети, які летять через Україну в її напрямку, якщо не буде відповідного рішення на рівні НАТО.

13 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

Теми: НАТОПольщаППОракетний удар
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