Після розгрому "вагнерівців" у Малі туареги сфотографувалися з прапором України
Після розгрому десятків росіян із "ПВК Вагнера" у Малі повстанці-туареги сфотографувалися з українським прапором.
Джерело: Kyiv Post
Деталі: Знімок опинився у розпорядженні журналістів: "Ймовірно, у такий спосіб туареги вирішили висловити свою підтримку і вдячність Україні, яка, як відомо, переслідує "вагнерівців" повсюди на Африканському континенті".
Джерела в силах оборони та безпеки України підтвердили автентичність фото.
"Так, це точно фото туарегів після розгрому колони терористів ПВК "Вагнер", - розповів співрозмовник видання.
Україна всебічно підтримує будь-які сили в різних частинах Африки, які борються з терористами ПВК "Вагнер".
Зокрема, представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону 29 липня заявив, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців", додавши, що "про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, але продовження буде".
Нагадаємо:
- Армія Малі та її російські союзники зазнали втрат з боку повстанців-туарегів. У суботу туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною ПВК "Вагнер".
- Бій стався в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п'ятницю - 25 та 26 липня. Загинули щонайменше 20 бойовиків "Вагнера", інші ж потрапили в полон.
- Окрім десятків росіян із "ПВК Вагнера", вбитих або взятих у полон на півночі Малі, ліквідовано пропагандиста найманців, автора каналу Grey Zone.