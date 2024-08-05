США нарощують сили на Близькому Сході для деескалації напруженості в регіоні – Білий дім
США посилюють військову присутність на Близькому Сході як оборонний захід з метою деескалації напруженості в регіоні.
Джерело: заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джонатан Файнер під час телеефіру, цитує Reuters
Пряма мова: "Загальна мета полягає в тому, щоб знизити температуру в регіоні, стримати атаки… й уникнути регіонального конфлікту".
Деталі: За словами Файнера, США та Ізраїль готуються до будь-якого розвитку подій.
Він додав, що у квітні була "дуже близька загроза" зростання регіональної напруги, коли Іран здійснив атаку на ізраїльську територію за допомогою безпілотників і ракет, звинувативши Ізраїль в атаці на його консульство в Дамаску 1 квітня. Тоді в сирійській столиці загинули сім офіцерів Корпусу вартових ісламської революції.
Видання зазначає, що регіональна напруженість зросла після вбивства в середу в Тегерані Ісмаїла Ганії, лідера угруповання ХАМАС.
Перед цим у результаті ізраїльського удару в Бейруті був убитий Фуад Шукр, ватажок "Хезболли".
Обидва угрупування підтримуються Іраном, – додають у публікації.
Дослівно Reuters: "Зростають побоювання, що війна Ізраїлю проти палестинських бойовиків у Газі, яка розпочалася в жовтні минулого року після нападів на єврейську державу, може перерости в ширший близькосхідний конфлікт".
Нагадаємо: Ізраїль розглядає можливість превентивних ударів і готується до багатоденної атаки з боку Ірану та "Хезболли" із застосуванням ракет та безпілотників.
Передісторія:
- Верховний лідер Ірану аятола Алі Гаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
- За даними Axios, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство Ганії і готується протидіяти цьому. За даними CNN, США відправляють авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід.
- За даними Sky News Arabia, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня, у день жалоби і посту в євреїв.
- Водночас Axios з посиланням на трьох американських та ізраїльських посадовців пише, що ймовірний удар Ірану по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ганії може статися у понеділок, 5 серпня.