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США нарощують сили на Близькому Сході для деескалації напруженості в регіоні – Білий дім

Ольга Глущенко Понеділок, 5 серпня 2024, 04:30
США нарощують сили на Близькому Сході для деескалації напруженості в регіоні – Білий дім
Військова база США Аль-Танф на півдні Сирії, ілюстративне фото U.S. Army

США посилюють військову присутність на Близькому Сході як оборонний захід з метою деескалації напруженості в регіоні.

Джерело: заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джонатан Файнер під час телеефіру, цитує Reuters

Пряма мова: "Загальна мета полягає в тому, щоб знизити температуру в регіоні, стримати атаки… й уникнути регіонального конфлікту".

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Деталі: За словами Файнера, США та Ізраїль готуються до будь-якого розвитку подій.

Він додав, що у квітні була "дуже близька загроза" зростання регіональної напруги, коли Іран здійснив атаку на ізраїльську територію за допомогою безпілотників і ракет, звинувативши Ізраїль в атаці на його консульство в Дамаску 1 квітня. Тоді в сирійській столиці загинули сім офіцерів Корпусу вартових ісламської революції.

Видання зазначає, що регіональна напруженість зросла після вбивства в середу в Тегерані Ісмаїла Ганії, лідера угруповання ХАМАС.

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Перед цим у результаті ізраїльського удару в Бейруті був убитий Фуад Шукр, ватажок "Хезболли".

Обидва угрупування підтримуються Іраном, – додають у публікації.

Дослівно Reuters: "Зростають побоювання, що війна Ізраїлю проти палестинських бойовиків у Газі, яка розпочалася в жовтні минулого року після нападів на єврейську державу, може перерости в ширший близькосхідний конфлікт".

Нагадаємо: Ізраїль розглядає можливість превентивних ударів і готується до багатоденної атаки з боку Ірану та "Хезболли" із застосуванням ракет та безпілотників.

Передісторія:

Теми: Близький СхідСШАІзраїльІран
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