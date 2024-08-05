"Недалекоглядно": Україна відреагувала на розрив дипвідносин з боку хунти Малі

Міністерство закордонних справ назвало "недалекоглядним та поспішним" рішення перехідного уряду Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною і пообіцяло відповісти на політико-дипломатичному рівні.

Джерело: офіційна заява МЗС України на сайті міністерства

Деталі: Як відомо, перехідний уряд Малі оголосив, що розриває дипломатичні відносини з Україною через нібито підтримку Києвом дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців "ПВК Вагнера".

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Пряма мова: "Рішення Перехідного уряду Республіки Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним… Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн та рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито "підтримці Україною міжнародного тероризму".

Деталі: У зовнішньополітичному відомстві висловили прикрість з того приводу, що "Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події".

В МЗС нагадали, що саме Україна активно підтримує право народів Африки на незалежність та деколонізацію, зокрема й Республіки Малі. Натомість Росія руйнує архітектуру міжнародної безпеки, порушує Цілі та Принципи Статуту ООН, які зокрема гарантують право країн Африки на вільне майбутнє.

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Крім того, кажуть в міністерстві, Україна відома в Африці як важливий контрибутор у забезпечення регіональної безпеки. Її контингент "блакитних шоломів" зробив значний внесок у реалізацію цілої низки операцій з підтримання миру під егідою ООН, зокрема з 2019 по 2022 роки — у складі Місій ООН у Малі.

В МЗС зауважили, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема найманці "Вагнера", використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, вбивств цивільного населення та жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки. Проте перехідний уряд Малі ці факти ігнорує.

Пряма мова: "Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на недружні дії Перехідного уряду Республіки Малі".

Що передувало: Перехідний уряд Малі оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною через начебто участь Києва у знищенні російських найманців ПВК "Вагнера".

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