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На Хмельниччині уламки "Шахедів" пошкодили підприємство – ОВА

Ірина БалачукСереда, 7 серпня 2024, 09:01
На Хмельниччині уламки Шахедів пошкодили підприємство – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уночі 7 серпня над Хмельниччиною збили 4 російські "Шахеди", уламки збитих дронів пошкодили резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram

Пряма мова Тюріна: "Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО в межах області знешкодили 4 ворожих БПЛА типу "Шахед". Разом з тим, через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області".

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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що Постраждалих чи травмованих немає. На місці працюють усі відповідні служби.

Передісторія:

  • У ніч на середу росіяни запустили ударні безпілотники з південного напрямку. Близько 3:00 тривогу оголосили на заході країни – у Тернопільській, Львівській та Франківській областях.
  • У Київській області також зафіксували рух російських безпілотників, обласна адміністрація повідомляла, що в регіоні працювала протиповітряна оборона.
  • Над Миколаївською областю сили ППО збили 14 російських "Шахедів", через падіння уламків горіла суха трава, над Сумською областю збили ворожу ракету.

ХмельниччинаШахед
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