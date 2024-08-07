На Хмельниччині уламки "Шахедів" пошкодили підприємство – ОВА

Уночі 7 серпня над Хмельниччиною збили 4 російські "Шахеди", уламки збитих дронів пошкодили резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram

Пряма мова Тюріна: "Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО в межах області знешкодили 4 ворожих БПЛА типу "Шахед". Разом з тим, через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області".

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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що Постраждалих чи травмованих немає. На місці працюють усі відповідні служби.

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