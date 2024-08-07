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Буданов: Наступ росіян затягнувся, піде на спад за півтора-два місяці

Станіслав ПогоріловСереда, 7 серпня 2024, 10:27
Буданов: Наступ росіян затягнувся, піде на спад за півтора-два місяці
Кирило Буданов, фото: Дмитро Ларін, УП

Керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов прогнозує, що спад наступальних дій російських військ, які тривають зараз, завершиться за півтора - два місяці.

Джерело: Буданов відповідаючи на питання випускників Київської школи економіки, передає Forbes Ukraine

Пряма мова Буданова: "За півтора-два місяці основний напір (армії РФ) має завершитися, бо й так наступ затягнувся".

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Деталі: За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".

Очільник ГУР зазначив, що наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад.

"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось", - попередив Буданов.

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Він вважає, що подальша ситуація буде залежати і від української сторони. "Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", - сказав він.

Нагадаємо:

  • В кінці січня 2024 року Буданов заявляв, що наступ росіян, який розпочався у листопаді 2023 року, вичерпається на початку весни. "Десь на початку весни він (наступ РФ) вичерпається повністю... Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш", − говорив Буданов.
  • 13 липня Буданов у інтерв’ю NV заявив, що у найближчі місяці Росія спробує атакувати територію України з півночі. Але після дзвінка президента Володимира Зеленського Буданов пояснив, що "трішки не так його зрозуміли".

БудановвійнаРосіяУкраїна
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