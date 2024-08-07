Буданов: Наступ росіян затягнувся, піде на спад за півтора-два місяці
Керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов прогнозує, що спад наступальних дій російських військ, які тривають зараз, завершиться за півтора - два місяці.
Джерело: Буданов відповідаючи на питання випускників Київської школи економіки, передає Forbes Ukraine
Пряма мова Буданова: "За півтора-два місяці основний напір (армії РФ) має завершитися, бо й так наступ затягнувся".
Деталі: За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".
Очільник ГУР зазначив, що наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад.
"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось", - попередив Буданов.
Він вважає, що подальша ситуація буде залежати і від української сторони. "Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", - сказав він.
Нагадаємо:
- В кінці січня 2024 року Буданов заявляв, що наступ росіян, який розпочався у листопаді 2023 року, вичерпається на початку весни. "Десь на початку весни він (наступ РФ) вичерпається повністю... Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш", − говорив Буданов.
- 13 липня Буданов у інтерв’ю NV заявив, що у найближчі місяці Росія спробує атакувати територію України з півночі. Але після дзвінка президента Володимира Зеленського Буданов пояснив, що "трішки не так його зрозуміли".