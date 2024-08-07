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Російський уряд почав виділяти гроші на переселення з Курської області

Євген КізіловСереда, 7 серпня 2024, 16:26
Російський уряд почав виділяти гроші на переселення з Курської області
Курська область на мапі Google

Російський уряд вирішив направити 1,8 млрд рублів (майже 21 млн доларів) на переселення жителів Курської області, куди, за деякими повідомленнями, прорвалися українські війська.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Дослівно: "(Перший віце-прем'єр уряду РФ) Мантуров повідомив, що Мінфіну дано доручення спрямувати перший транш на 1,8 млрд рублів на переселення жителів у Курській області".

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Нагадаємо:

  • Вранці 6 серпня влада Курської області заявила про нібито спробу української армії прорватися на територію регіону в Суджанському і Кореневському районах.
  • При цьому російські пабліки почали поширювати інформацію про бої в прикордонних районах Курської області та про те, що українські військові просуваються в Суджанському районі РФ на техніці.
  • Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.
  • Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" заявили, що українські сили увійшли в Курську область РФ і закріпилися в прикордонній зоні.
  • Українська сторона події в Курській області поки що не коментувала.

Росіявійнакордон
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