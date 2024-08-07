Російський уряд почав виділяти гроші на переселення з Курської області
Середа, 7 серпня 2024, 16:26
Російський уряд вирішив направити 1,8 млрд рублів (майже 21 млн доларів) на переселення жителів Курської області, куди, за деякими повідомленнями, прорвалися українські війська.
Джерело: російське видання "РИА Новости"
Дослівно: "(Перший віце-прем'єр уряду РФ) Мантуров повідомив, що Мінфіну дано доручення спрямувати перший транш на 1,8 млрд рублів на переселення жителів у Курській області".
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Нагадаємо:
- Вранці 6 серпня влада Курської області заявила про нібито спробу української армії прорватися на територію регіону в Суджанському і Кореневському районах.
- При цьому російські пабліки почали поширювати інформацію про бої в прикордонних районах Курської області та про те, що українські військові просуваються в Суджанському районі РФ на техніці.
- Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.
- Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" заявили, що українські сили увійшли в Курську область РФ і закріпилися в прикордонній зоні.
- Українська сторона події в Курській області поки що не коментувала.