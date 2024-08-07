США збираються запитати в України, що відбувається в Курській області

Американські посадовці планують зв’язатися з українськими колегами та з’ясувати, що діється в Курській області Росії.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу в середу, його цитують Bloomberg і "Європейська правда"

Деталі: За словами Кірбі, посадовці США "зв'яжуться з нашими українськими колегами, щоб отримати трохи краще розуміння" ситуації в Курській області.

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Він додав, що в цьому зв’язку американська сторона не змінила своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для боротьби з безпосередніми загрозами через кордон".

З вівторок, 6 серпня, росіяни повідомляли про спроби України прорватися на територію Курської області.

Нині російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні. А правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію "провокацією".

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Українська сторона події в Курській області наразі не коментувала.