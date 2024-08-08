Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Іран може передумати здійснювати масовану атаку на Ізраїль – Politico

Ольга Глущенко Четвер, 8 серпня 2024, 05:50
Іран може передумати здійснювати масовану атаку на Ізраїль – Politico
прапор Ірану, фото: MICHAEL GRUBER/GETTY IMAGES

За даними видання Politico, влада Ірану може передумати щодо масованої атаки на Ізраїль.

Джерело: Politico з посиланням на американських чиновників

Деталі: У публікації йдеться, що останніми днями адміністрація Байдена (президента США – ред.) працювала через дипломатичні канали, залучаючи своїх близькосхідних союзників, щоб переконати Тегеран переглянути рішення про військову атаку на Ізраїль.

Реклама:

За словами двох високопоставлених американських чиновників, вони попередили Іран, що масований удар лише розпалить напруженість і може призвести до прямої конфронтації між двома країнами.

Адміністрація президента США також закликала Іран переглянути свою реакцію на атаку, в результаті якої загинув лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія, оскільки його смерть, схоже, стала наслідком вибуху дистанційно керованої бомби, яка була встановлена в його тегеранському гостьовому будинку в ході таємної операції, а не в рамках більш масштабної атаки.

Тепер Тегеран дедалі більше поділяє думку Вашингтона, хоча спочатку відкидав її, кажуть офіційні особи.

ВІДЕО ДНЯ

Politico зазначає, що американські посадовці заявляють, що вони дійсно очікують певної реакції Ірану на вбивство Ганії, але Тегеран, схоже, переорієнтувався, і США не очікують масштабної атаки на Ізраїль в найближчому майбутньому.

Відповідаючи на запитання журналістів у середу, чи вважають США, що Іран змінив свою думку, речник Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав, що він не буде говорити про конкретні оцінки розвідки, але що адміністрація Байдена "не хоче бачити ескалації".

"Якщо вона (масована атака з боку Ірану – ред.) відбудеться, то, боже мій, ми будемо готові захищати Ізраїль і захищати себе в разі потреби", – наголосив Кірбі.

Що передувало: Минулого тижня Вашингтон отримав дані про те, що Іран потенційно може спробувати здійснити напад на Ізраїль на вихідних.

В очікуванні цього США відправили винищувачі і кораблі в регіон, що офіційні особи означили як "демонстрацію стримування" ескалації.

ІранІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WSJ: Росія виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ

Байден прокоментував наступ на Курщину: створює Путіну "справжню дилему"

футбол"Динамо" перемогло "Рейнджерс" і крокує далі у кваліфікації Ліги чемпіонів

Міністр оборони Литви: Росія перекидає війська в Курську область із Калінінграда

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олександр Мигуля

Хабар у $500 тисяч: СБУ опублікувала перехоплені розмови заступника міністра енергетики

Усі новини...
Іран
Макрон закликав президента Ірану відмовитись від "логіки помсти"
ЗМІ: США перекинули винищувачі на базу на Близькому Сході в очікуванні нападу Ірану
Іран попросив у Росії ППО для підготовки війни з Ізраїлем, їх вже постачають – NYT
Останні новини
08:58
Пентагон пильно стежить за співпрацею Росії з Іраном, КНДР і Китаєм
08:38
Україна та Британія почали роботу над угодою про 100-річне партнерство
08:37
Росіяни заявили про атаку на три аеродроми: Міноборони РФ каже, що збили 117 дронів 
08:36
РосЗМІ: Евакуйованих з Курщини російських строковиків змушують йти на фронт
08:17
Боррель про Курщину: ЄС повністю підтримує боротьбу українців
07:58
ЗСУ відмінусували ще 1 240 окупантів і 57 артсистем за добу
07:51
На Миколаївщині уламки "Шахеда" пошкодили 2 будинки – ОВА
07:29
фото, відео ЗСУ атакували російський військовий аеродром "Саваслейка": звідти злітає МіГ-31К
06:55
У Бєлгородській області Росії ввели режим НС
06:30
У ISW вважають, що українські сили не контролюють всю територію в Курській області, про яку заявили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: