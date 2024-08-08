Міноборони: Близько 88 тисяч військовозобов‘язаних оновили дані за кордоном
Четвер, 8 серпня 2024, 14:25
Орієнтовно 88 тисяч військовозобов‘язаних оновили військово-облікові дані за кордоном.
Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі "Українській правді"
Пряма мова: Станом на 6 серпня близько 3,3 мільйона користувачів оновили дані через застосунок "Резерв+". Серед них – орієнтовно 88 тисяч громадян – за кордоном. Ще 1,83 мільйона оновили дані через ЦНАП і майже 620 тисяч – через ТЦК".
Реклама:
Передісторія:
- 17 травня Міністерство оборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.
- 8 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про запуск мобільного застосунку "Армія+" для військовослужбовців.