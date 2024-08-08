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Міноборони: Близько 88 тисяч військовозобов‘язаних оновили дані за кордоном

Ангеліна СтрашкуличЧетвер, 8 серпня 2024, 14:25
Міноборони: Близько 88 тисяч військовозобов‘язаних оновили дані за кордоном
Ілюстративне фото: Getty Images

Орієнтовно 88 тисяч військовозобов‘язаних оновили військово-облікові дані за кордоном.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі "Українській правді" 

Пряма мова: Станом на 6 серпня близько 3,3 мільйона користувачів оновили дані через застосунок "Резерв+". Серед них – орієнтовно 88 тисяч громадян – за кордоном. Ще 1,83 мільйона оновили дані через ЦНАП і майже 620 тисяч – через ТЦК".

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