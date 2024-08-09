Супутник зафіксував пожежу на військовому аеродромі у Липецькій області РФ
Журналісти "Радіо Свобода" опублікували супутниковий знімок системи стеження NASA FIRMS, де зафіксована пожежа на військовий аеродром у Липецькій області Росії після дронової атаки.
Джерело: російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на знімок NASA FIRMS
Деталі: У публікації зазначили, що пожежу в районі аеродрому зафіксували супутники системи стеження NASA FIRMS, що відстежують загоряння на поверхні Землі.
"Російські джерела стверджують, що всі літаки на аеродромі вдалося врятувати", – додала "Радіо Свобода".
Видання, посилаючись на супутникові знімки Google Earth і дані системи відстеження пожеж NASA FIRMS припускає, що метою атаки міг бути склад авіаційних боєприпасів.
Дослівно: "На карті Wikimapia об'єкт, на території якого очевидці зафільмували пожежу і численні вибухи, 11 років тому був описаний одним із користувачів як "бомбосклад".
Що передувало:
- У Липецькій області Росії внаслідок дронової атаки загорівся військовий аеродром, губернатор заявив про "детонацію вибухонебезпечних об'єктів", пошкодження енергооб'єкта і 6 постраждалих.
- Раніше російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Липецьк. Згодом у Липецькому окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації та оголосили евакуацію.
- Губернатор Бєлгородської області РФ заявив, що регіон нібито зазнав масованої атаки ЗСУ за допомогою дронів, унаслідок чого горів ангар промпідприємства і постраждали два будинки.