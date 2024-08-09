Супутник зафіксував пожежу на військовому аеродромі у Липецькій області РФ

Журналісти "Радіо Свобода" опублікували супутниковий знімок системи стеження NASA FIRMS, де зафіксована пожежа на військовий аеродром у Липецькій області Росії після дронової атаки.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на знімок NASA FIRMS

Деталі: У публікації зазначили, що пожежу в районі аеродрому зафіксували супутники системи стеження NASA FIRMS, що відстежують загоряння на поверхні Землі.

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"Російські джерела стверджують, що всі літаки на аеродромі вдалося врятувати", – додала "Радіо Свобода".

Видання, посилаючись на супутникові знімки Google Earth і дані системи відстеження пожеж NASA FIRMS припускає, що метою атаки міг бути склад авіаційних боєприпасів.

Дослівно: "На карті Wikimapia об'єкт, на території якого очевидці зафільмували пожежу і численні вибухи, 11 років тому був описаний одним із користувачів як "бомбосклад".

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фото: "Радіо Свобода"

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