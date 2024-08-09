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Міноборони РФ заявило, що відправило нові резерви в Курську область

Анастасія ПроцП'ятниця, 9 серпня 2024, 14:17
Міноборони РФ заявило, що відправило нові резерви в Курську область
Скріншот з екрану

Російське міноборони заявило, що знову направило озброєння і техніку для нарощування сил в Курську область.

Джерело: російський "Интерфакс" та "Риа Новости" з посиланням на Міністерство оборони Росії

Деталі: Російське відомство пише, що техніка їде в Суджанський район, де йдуть активні бойові дії з українськими підрозділами.

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Дослівно: "У складі колон, що здійснюють марші в райони виконання завдань: реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", артилерійські знаряддя, що буксируються, танки, що перевозяться на тралах, важка гусенична техніка, автомобілі "Урал" і "КамАЗ". 

Також російське Міністерство оборони опублікуовало кадри колон військової техніки, які нібито зараз їдуть в Курську область.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
  • 9 серпня аналітичний проєкт DeepState опублікував відео, відзняте росіянином, на якому видно розбиту колону машин збройних сил РФ зі знищеним особовим складом у селі Жовтневе Курської області РФ. 
  • 6 серпня Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.

Росія
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