Міноборони РФ заявило, що відправило нові резерви в Курську область

Російське міноборони заявило, що знову направило озброєння і техніку для нарощування сил в Курську область.

Джерело: російський "Интерфакс" та "Риа Новости" з посиланням на Міністерство оборони Росії

Деталі: Російське відомство пише, що техніка їде в Суджанський район, де йдуть активні бойові дії з українськими підрозділами.

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Дослівно: "У складі колон, що здійснюють марші в райони виконання завдань: реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", артилерійські знаряддя, що буксируються, танки, що перевозяться на тралах, важка гусенична техніка, автомобілі "Урал" і "КамАЗ".

Також російське Міністерство оборони опублікуовало кадри колон військової техніки, які нібито зараз їдуть в Курську область.

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