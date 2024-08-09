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В Міноборони РФ визнали, що українські сили на околицях Суджі

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 серпня 2024, 12:28
В Міноборони РФ визнали, що українські сили на околицях Суджі
скриншот із відео у соцмережах

Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно Міноборони РФ: "Протягом доби активними діями підрозділів угруповання військ "Північ" і резервів, що підійшли, ударами армійської авіації, вогнем артилерії припинялися спроби рейдових дій підрозділів супротивника вглиб російської території на курському напрямку".

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Деталі: Міноборони окупантів стверджує, що "здійснило вогневе ураження" живої сили і техніки українських бійців біля населених пунктів Дар'їне, Гоголівка, Міловий у Суджанському районі, на західній околиці Суджі, а також біля Микільського в Курчатовському районі.

Раніше Міноборони РФ не повідомляло про бойові дії в Суджі.

Росіяни заявляють про знищення техніки у районі Південного (в Коренівському районі - ред.) і в районі населеного пункту Мартинівка (в Суджанському районі ред.).

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Крім того, окупанти пишуть, що авіацією і ракетами завдали ударів по Сумській області України.

Передісторія: 

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