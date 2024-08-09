В Міноборони РФ визнали, що українські сили на околицях Суджі
Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
Джерело: Міноборони РФ
Дослівно Міноборони РФ: "Протягом доби активними діями підрозділів угруповання військ "Північ" і резервів, що підійшли, ударами армійської авіації, вогнем артилерії припинялися спроби рейдових дій підрозділів супротивника вглиб російської території на курському напрямку".
Деталі: Міноборони окупантів стверджує, що "здійснило вогневе ураження" живої сили і техніки українських бійців біля населених пунктів Дар'їне, Гоголівка, Міловий у Суджанському районі, на західній околиці Суджі, а також біля Микільського в Курчатовському районі.
Раніше Міноборони РФ не повідомляло про бойові дії в Суджі.
Росіяни заявляють про знищення техніки у районі Південного (в Коренівському районі - ред.) і в районі населеного пункту Мартинівка (в Суджанському районі ред.).
Крім того, окупанти пишуть, що авіацією і ракетами завдали ударів по Сумській області України.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.