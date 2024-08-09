Росіянин в Курській області зняв на камеру розбиту колону РФ з мертвими солдатами
Аналітичний проєкт DeepState опублікував відео, відзняте росіянином, на якому видно розбиту колону машин збройних сил РФ зі знищеним особовим складом у селі Жовтневе Курської області РФ.
Джерело: DeepState у Telegram
Дослівно проєкт: "Гори кацапських трупів в Жовтневому (окупаційна назва – Октябрськоє). Один із кацапів (росіян – ред.) зафільмував кадри, згорілої до тла колони, ворожих військ. Обгорілі тіла просто стирчать з вантажівок".
Деталі: Проєкт зазначає, що це були резерви, які російська влада спрямувала на Курщину. Загалом знищено близько 13 вантажівок з окупантами.
Росіянин відзняв відео, на якому видно розбиту колону машин збройних сил Росії зі знищеним особовим складом у селі Жовтневе Курської області РФ. Відео з Telegram аналітичного проєкту DeepState pic.twitter.com/TtliOglCGp— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024
Уночі російські Telegram-канали публікували відео – також зняте водієм під час руху – масштабної пожежі у Рильському районі Курської області. Село Жовтневе розташоване у цьому районі. Ймовірно, на нічному відео з пожежею горить саме розбита колона з російськими військовими.
Ще одне відео з Рильського району Курської області. Ймовірно, на ньому зафільмована пожежа саме розбитої колони. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/INoTBQlML9— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024
Село Жовтневе розташоване приблизно за 30-40 км від українського кордону.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
- Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області Росії. Він додав, що "в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного" і що українці "нашу політику не порушують".
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.