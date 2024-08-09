Росіянин в Курській області зняв на камеру розбиту колону РФ з мертвими солдатами

Аналітичний проєкт DeepState опублікував відео, відзняте росіянином, на якому видно розбиту колону машин збройних сил РФ зі знищеним особовим складом у селі Жовтневе Курської області РФ.

Джерело: DeepState у Telegram

Дослівно проєкт: "Гори кацапських трупів в Жовтневому (окупаційна назва – Октябрськоє). Один із кацапів (росіян – ред.) зафільмував кадри, згорілої до тла колони, ворожих військ. Обгорілі тіла просто стирчать з вантажівок".

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Скриншот з відео. Колаж УП

Деталі: Проєкт зазначає, що це були резерви, які російська влада спрямувала на Курщину. Загалом знищено близько 13 вантажівок з окупантами.

Росіянин відзняв відео, на якому видно розбиту колону машин збройних сил Росії зі знищеним особовим складом у селі Жовтневе Курської області РФ. Відео з Telegram аналітичного проєкту DeepState pic.twitter.com/TtliOglCGp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

Уночі російські Telegram-канали публікували відео – також зняте водієм під час руху – масштабної пожежі у Рильському районі Курської області. Село Жовтневе розташоване у цьому районі. Ймовірно, на нічному відео з пожежею горить саме розбита колона з російськими військовими.

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Ще одне відео з Рильського району Курської області. Ймовірно, на ньому зафільмована пожежа саме розбитої колони. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/INoTBQlML9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

Село Жовтневе розташоване приблизно за 30-40 км від українського кордону.

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