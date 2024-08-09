Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Медведєв пригрозив Німеччині російськими танками в Берліні

Євген КізіловП'ятниця, 9 серпня 2024, 21:49
Медведєв пригрозив Німеччині російськими танками в Берліні
дмитро медведєв. фото: Getty Images

Заступник голови Ради нацбезпеки РФ Дмитро Медведєв погрожує Німеччині, що російські танки можуть "з'явитися" біля Рейхстагу в центрі Берліна.

Джерело: Медведєв у мережі Х

Дослівно: "Німецька газета Bild опублікувала реваншистську статтю, в якій з гордістю повідомляє про повернення німецьких танків на російську землю. У відповідь ми зробимо все, щоб новітні російські танки з'явилися на Площі Республіки".

Реклама:

Деталі: Площа Республіки розташована в центрі німецької столиці Берліна, перед будівлею Рейхстагу.

У статті Bild, про яку згадує Медведєв, йдеться про військову операцію в Курській області.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
  • 8 серпня російське Міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
  • Увечері 9 серпня в соцмережах з'явилось відео з українськими бійцями, які стоять біля філії "Газпрому" та стверджують, що взяли під контроль місто Суджа Курської області.

МедведєвРосіяНімеччинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WSJ: Росія виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ

Байден прокоментував наступ на Курщину: створює Путіну "справжню дилему"

футбол"Динамо" перемогло "Рейнджерс" і крокує далі у кваліфікації Ліги чемпіонів

Міністр оборони Литви: Росія перекидає війська в Курську область із Калінінграда

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олександр Мигуля

Хабар у $500 тисяч: СБУ опублікувала перехоплені розмови заступника міністра енергетики

Усі новини...
Медведєв
Медведєв образився на українські дії у відповідь на Курщині: погрожує "йти до Києва і далі"
Українські хакери зламали пошту оточення Медведєва і дізналися багато цікавого
Медведєв відреагував на дозволи бити західною зброєю по РФ: знову погрожує ядерними ударами
Останні новини
09:06
Росіяни зранку ударили по Херсону і околицях: 6 постраждалих
08:58
Пентагон пильно стежить за співпрацею Росії з Іраном, КНДР і Китаєм
08:56
Уночі над Україною збили 17 з 23 "Шахедів"
08:38
Україна та Британія почали роботу над угодою про 100-річне партнерство
08:37
Росіяни заявили про атаку на три аеродроми: Міноборони РФ каже, що збили 117 дронів 
08:36
РосЗМІ: Евакуйованих з Курщини російських строковиків змушують йти на фронт
08:17
Боррель про Курщину: ЄС повністю підтримує боротьбу українців
07:58
ЗСУ відмінусували ще 1 240 окупантів і 57 артсистем за добу
07:51
На Миколаївщині уламки "Шахеда" пошкодили 2 будинки – ОВА
07:29
фото, відео ЗСУ атакували російський військовий аеродром "Саваслейка": звідти злітає МіГ-31К
Усі новини...
Реклама:
Реклама: