Медведєв пригрозив Німеччині російськими танками в Берліні
П'ятниця, 9 серпня 2024, 21:49
Заступник голови Ради нацбезпеки РФ Дмитро Медведєв погрожує Німеччині, що російські танки можуть "з'явитися" біля Рейхстагу в центрі Берліна.
Джерело: Медведєв у мережі Х
Дослівно: "Німецька газета Bild опублікувала реваншистську статтю, в якій з гордістю повідомляє про повернення німецьких танків на російську землю. У відповідь ми зробимо все, щоб новітні російські танки з'явилися на Площі Республіки".
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Деталі: Площа Республіки розташована в центрі німецької столиці Берліна, перед будівлею Рейхстагу.
У статті Bild, про яку згадує Медведєв, йдеться про військову операцію в Курській області.
Передісторія:
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