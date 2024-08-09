Медведєв пригрозив Німеччині російськими танками в Берліні

Заступник голови Ради нацбезпеки РФ Дмитро Медведєв погрожує Німеччині, що російські танки можуть "з'явитися" біля Рейхстагу в центрі Берліна.

Джерело: Медведєв у мережі Х

Дослівно: "Німецька газета Bild опублікувала реваншистську статтю, в якій з гордістю повідомляє про повернення німецьких танків на російську землю. У відповідь ми зробимо все, щоб новітні російські танки з'явилися на Площі Республіки".

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Деталі: Площа Республіки розташована в центрі німецької столиці Берліна, перед будівлею Рейхстагу.

У статті Bild, про яку згадує Медведєв, йдеться про військову операцію в Курській області.

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