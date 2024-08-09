У мережі з'явилося відео бійців ЗСУ, які контролюють місто Суджа в РФ. Офіційно це не коментують
Увечері 9 серпня в соцмережах з'явилось відео з українськими бійцями, які стоять біля філії "Газпрому" і стверджують, що взяли під контроль місто Суджа Курської області.
Джерело: відео із соцмереж, російське видання "Медуза", джерела УП серед колишніх військовослужбовців
Пряма мова бійців: "У місті спокійно, все ціле. Стратегічний об'єкт "Газпрому" в Суджі контролюється 99-м механізованим батальйоном 61 ОМБр".
Увечері 9 серпня в соцмережах з'явилось відео з бійцями, які стверджують, що перебувають у місті Суджа Курської області РФ і контролюють об'єкт "Газпрому".— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024
Відео із соцмереж pic.twitter.com/vEeWIIJXuH
Деталі: Правдивість відео підтвердив УП один з колишніх військовослужбовців 61 бригади.
Журналісти видання "Медуза" стверджують, що відео, ймовірно, зняте в провулку 1 травня у слободі Заолешенка на західній околиці Суджі. Там розташована міська філія "Газпром газорозподіл". Це за два кілометри від центру міста.
Голова Суджі Віталій Слащев в коментарі російським ЗМІ відповів, що місто не перебуває під контролем українських військових. "Суджа наша. Іде евакуація", – стверджує він.
Зазначимо, що напередодні видання The Washington, з посиланням на радника президента Володимира Зеленського, писало, що Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа", розташовану приблизно за п’ять миль всередині території Росії.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.