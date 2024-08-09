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У мережі з'явилося відео бійців ЗСУ, які контролюють місто Суджа в РФ. Офіційно це не коментують

Тетяна ОлійникП'ятниця, 9 серпня 2024, 21:17
У мережі з'явилося відео бійців ЗСУ, які контролюють місто Суджа в РФ. Офіційно це не коментують
скриншот

Увечері 9 серпня в соцмережах з'явилось відео з українськими бійцями, які стоять біля філії "Газпрому" і стверджують, що взяли під контроль місто Суджа Курської області.

Джерело: відео із соцмереж, російське видання "Медуза", джерела УП серед колишніх військовослужбовців

Пряма мова бійців: "У місті спокійно, все ціле. Стратегічний об'єкт "Газпрому" в Суджі контролюється 99-м механізованим батальйоном 61 ОМБр".

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Деталі: Правдивість відео підтвердив УП один з колишніх військовослужбовців 61 бригади.

ВІДЕО ДНЯ

Журналісти видання "Медуза" стверджують, що відео, ймовірно, зняте в провулку 1 травня у слободі Заолешенка на західній околиці Суджі. Там розташована міська філія "Газпром газорозподіл". Це за два кілометри від центру міста.

Голова Суджі Віталій Слащев в коментарі російським ЗМІ відповів, що місто не перебуває під контролем українських військових. "Суджа наша. Іде евакуація", – стверджує він.

Зазначимо, що напередодні видання The Washington, з посиланням на радника президента Володимира Зеленського, писало, що Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа", розташовану приблизно за п’ять миль всередині території Росії.

Передісторія: 

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
  • Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.

війнаРосіябойові дії
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