У мережі з'явилося відео бійців ЗСУ, які контролюють місто Суджа в РФ. Офіційно це не коментують

Увечері 9 серпня в соцмережах з'явилось відео з українськими бійцями, які стоять біля філії "Газпрому" і стверджують, що взяли під контроль місто Суджа Курської області.

Джерело: відео із соцмереж, російське видання "Медуза", джерела УП серед колишніх військовослужбовців

Пряма мова бійців: "У місті спокійно, все ціле. Стратегічний об'єкт "Газпрому" в Суджі контролюється 99-м механізованим батальйоном 61 ОМБр".

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Увечері 9 серпня в соцмережах з'явилось відео з бійцями, які стверджують, що перебувають у місті Суджа Курської області РФ і контролюють об'єкт "Газпрому".



Відео із соцмереж pic.twitter.com/vEeWIIJXuH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

Деталі: Правдивість відео підтвердив УП один з колишніх військовослужбовців 61 бригади.

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Журналісти видання "Медуза" стверджують, що відео, ймовірно, зняте в провулку 1 травня у слободі Заолешенка на західній околиці Суджі. Там розташована міська філія "Газпром газорозподіл". Це за два кілометри від центру міста.

Голова Суджі Віталій Слащев в коментарі російським ЗМІ відповів, що місто не перебуває під контролем українських військових. "Суджа наша. Іде евакуація", – стверджує він.

Зазначимо, що напередодні видання The Washington, з посиланням на радника президента Володимира Зеленського, писало, що Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа", розташовану приблизно за п’ять миль всередині території Росії.

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