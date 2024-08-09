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Ракету Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", росіяни виготовили незадовго до атаки – розслідувачі

Тетяна ОлійникП'ятниця, 9 серпня 2024, 23:37
Ракету Х-101, яка вдарила по Охматдиту, росіяни виготовили незадовго до атаки – розслідувачі
Уламки російської ракети Х-101, яка уразила дитячу лікарню (“Охматдит”) у Києві. 08.07.2024. Фото: СБУ

Розслідувачі CAR з’ясували, що ракета, якою російська армія влучила в лікарню "Охматдит" 8 липня була виготовлена в РФ лише за кілька тижнів, а можливо, і днів до атаки.

Джерело: розслідувачі Conflict Armament Research, Militarny

Деталі: Аналіз розслідувачів, заснований на дослідженні слідів на уламках, показує, що ракета, яка влучила в лікарню "Охматдит", була виготовлена щонайбільше за три місяці до атаки – і, можливо, навіть за вісім днів до неї.

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На хвостовій частині ракети дослідники задокументували частини 13-значного виробничого номера (31526379XXXXX). Цей формат відповідає маркуванню, яке задокументовано на 11 інших російських ракетах Х-101 в Україні з 2022 року.

Відповідно до своєї методики відстеження, CAR приховала останні п’ять цифр, які б однозначно ідентифікували ракету.

Цифри "7" і "9" вказують на те, що ракета була виготовлена в другому кварталі 2024 року (між 1 квітня і 30 червня 2024 року), згідно з раніше опублікованою методологією CAR.

ВІДЕО ДНЯ

Враховуючи, що удар по дитячій лікарні відбувся 8 липня, цей висновок підтверджує, що ракета була виготовлена за кілька тижнів або, можливо, днів до атаки.

Передісторія:

дітивійнаракетний удар
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