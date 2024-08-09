Ракету Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", росіяни виготовили незадовго до атаки – розслідувачі
Розслідувачі CAR з’ясували, що ракета, якою російська армія влучила в лікарню "Охматдит" 8 липня була виготовлена в РФ лише за кілька тижнів, а можливо, і днів до атаки.
Джерело: розслідувачі Conflict Armament Research, Militarny
Деталі: Аналіз розслідувачів, заснований на дослідженні слідів на уламках, показує, що ракета, яка влучила в лікарню "Охматдит", була виготовлена щонайбільше за три місяці до атаки – і, можливо, навіть за вісім днів до неї.
На хвостовій частині ракети дослідники задокументували частини 13-значного виробничого номера (31526379XXXXX). Цей формат відповідає маркуванню, яке задокументовано на 11 інших російських ракетах Х-101 в Україні з 2022 року.
Відповідно до своєї методики відстеження, CAR приховала останні п’ять цифр, які б однозначно ідентифікували ракету.
Цифри "7" і "9" вказують на те, що ракета була виготовлена в другому кварталі 2024 року (між 1 квітня і 30 червня 2024 року), згідно з раніше опублікованою методологією CAR.
Враховуючи, що удар по дитячій лікарні відбувся 8 липня, цей висновок підтверджує, що ракета була виготовлена за кілька тижнів або, можливо, днів до атаки.
Передісторія:
- Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано.
- Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
- У Повітряних силах ЗСУ також наочно спростували можливість того, щоб по "Охматдиту" могла влучити ракета української ППО. Доказом є скриншот з відео та фото ракети Х-101, а також фото ракети AIM-120, випущеної із ЗРК Nasams.
- Аналітики Bellingcat, а також незалежно від них низка експертів з ядерної зброї та ракетних технологій дійшли висновку, що удар по лікарні "Охматдит" у Києві було завдано російською ракетою Х-101.