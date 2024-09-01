Масований обстріл Харкова: прокуратура назвала тип ракет і розповіла про наслідки

Масований удар по Харкову в неділю російські війська завдали ракетами "Іскандер-М" і С-300/400, кількість постраждалих зросла до 47.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, ДСНС України

Дослівно: "Прокурорами та слідчими поліції наразі встановлено, що по торгівельному центру у Салтівському районі м. Харкова ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М".

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Щодо будівлі Палацу спорту у Немишлянському районі зафіксовано пряме влучання трьох ракет типу "Іскандер-М", а також ще три влучання ракет типу С-300/400 по прилеглій території".

Деталі: У прокуратурі зазначили, що станом на 17:40 кількість постраждалих зросла до 44 людей, серед них 7 дітей. Медичну допомогу надають ще одному тримісячному хлопчику. Раніше повідомлялося, що в іншого тримісячного хлопчика гостра реакція на стрес.

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Прокуратура також повідомила, що внаслідок масованого ракетного удару по Харкову в неділю вдень:

у Салтівському районі зафіксовано влучання біля метро та торгівельного центру;

у Київському районі ворог вдарив по приватному житловому сектору;

у Немишлянському районі зруйновано Палац спорту;

у місті пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адміністративні будівлі, автомобілі, пошти, банки.

Міністерство енергетики раніше повідомляло, що ворог завдав удару по одному з енергообʼєктів Харкова.

Оновлено: О 18:46 у ДСНС України повідомили, що кількість постраждалих внаслідок масованої атаки по Харкову зросла до 47 людей, з них – 7 дітей

З-під завалів врятовано троє людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Що передувало: Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, постраждали понад 40 людей. Зокрема, внаслідок повторного ракетного удару по Харкову постраждали рятувальники та лікарі, які приїхали на виклик після обстрілу.

Президент Володимир Зеленський відреагував на новий удар росіян по Харкову та звернувся до світових лідерів.

За даними прокуратури, Харків атакували балістичними ракетами типу "Іскандер-М" з території Росії.