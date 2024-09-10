У Росії скаржаться на масовану атаку безпілотників у сімох областях

Вночі 10 вересня у семи областях Росії повідомили про атаку безпілотників.

Джерело: місцеві пабліки новин, губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram

Деталі: Про безпілотники повідомили у Бєлгородській, Курській, Орловській, Воронезькій, Тульській та Калузькій областях та Краснодарському краї Росії.

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Богомаз повідомив, що російські військові відбивають спробу масованої атаки із застосуванням БпЛА по території Брянської області.

Про атаку безпілотників повідомили у Бєлгородській, Курській, Орловській, Воронезькій, Тульській та Калузькій областях та Краснодарському краї Росії. pic.twitter.com/QjUCg0dO5O — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 9, 2024

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Пряма мова Богомаза: "Протягом години підрозділами ППО Міністерства оборони РФ знищено двадцять один безпілотний літальний апарат літакового типу".

Ще деталі: Богомаз стверджує, що всього в області ППО збила 59 дронів.

Також вибухи лунають в тимчасово окупованому Криму.