В России жалуются на массированную атаку беспилотников в семи областях

Ночью 10 сентября в семи областях России сообщили об атаке беспилотников.

Источник: местные паблики новостей, губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Детали: О беспилотниках сообщили в Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской и Калужской областях и Краснодарском крае России.

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Богомаз сообщил, что российские военные отражают попытку массированной атаки с применением БпЛА по территории Брянской области.

Про атаку безпілотників повідомили у Бєлгородській, Курській, Орловській, Воронезькій, Тульській та Калузькій областях та Краснодарському краї Росії. pic.twitter.com/QjUCg0dO5O — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 9, 2024

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Прямая речь Богомаза: "В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожено двадцать один беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

Еще детали: Богомаз утверждает, что всего в области ПВО сбила 59 дронов.

Также взрывы раздаются во временно оккупированном Крыму.