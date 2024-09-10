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В России жалуются на массированную атаку беспилотников в семи областях

Алена ИвашкивВторник, 10 сентября 2024, 01:21
В России жалуются на массированную атаку беспилотников в семи областях
фото иллюстративное, Генштаб ВСУ

Ночью 10 сентября в семи областях России сообщили об атаке беспилотников.

Источник: местные паблики новостей, губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Детали: О беспилотниках сообщили в Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской и Калужской областях и Краснодарском крае России.

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Богомаз сообщил, что российские военные отражают попытку массированной атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. 

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Прямая речь Богомаза: "В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожено двадцать один беспилотный летательный аппарат самолетного типа". 

Еще детали: Богомаз утверждает, что всего в области ПВО сбила 59 дронов.

Также взрывы раздаются во временно оккупированном Крыму.

Росcиябеспилотники
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