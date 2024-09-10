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У Держдепі США занепокоєні через ймовірну передачу Росії іранських балістичних ракет

Олена ІвашківВівторок, 10 вересня 2024, 01:56
У Держдепі США занепокоєні через ймовірну передачу Росії іранських балістичних ракет
фото: Getty Images

Сполучені Штати занепокоєні інформацією про ймовірну передачу Росії іранських балістичних ракет.

Джерело: заступник речника Державного департаменту Ведант Пател  

Деталі: За його словами, будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме серйозну ескалацію підтримки Іраном агресії Росії проти України. 

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Попри це політика США щодо ударів вглиб території Росії із застосуванням американської зброї залишається незмінною.

Нагадаємо:

  • Західні ЗМІ протягом п’ятниці-суботи повідомили, що Іран уже передав Росії балістичні ракети малої дальності. Деякі джерела говорили про понад 200 ракет.
  • Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.
  • У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією"
  • У неділю член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Росії відправили іранські балістичні ракети, яких вона потребує для обстрілів України.

РосіяІранСША
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