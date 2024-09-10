В Госдепе США обеспокоены из-за вероятной передачи России иранских баллистических ракет

Соединенные Штаты обеспокоены информацией о возможной передаче России иранских баллистических ракет.

Источник: заместитель спикера Государственного департамента Ведант Пател

Детали: По его словам, любая передача иранских баллистических ракет России будет означать серьезную эскалацию поддержки Ираном агрессии России против Украины.

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Несмотря на это политика США относительно ударов вглубь территории России с применением американского оружия остается неизменной.

Напомним: