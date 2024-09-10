В Госдепе США обеспокоены из-за вероятной передачи России иранских баллистических ракет
Вторник, 10 сентября 2024, 01:56
Соединенные Штаты обеспокоены информацией о возможной передаче России иранских баллистических ракет.
Источник: заместитель спикера Государственного департамента Ведант Пател
Детали: По его словам, любая передача иранских баллистических ракет России будет означать серьезную эскалацию поддержки Ираном агрессии России против Украины.
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Несмотря на это политика США относительно ударов вглубь территории России с применением американского оружия остается неизменной.
Напомним:
- Западные СМИ в течение пятницы-субботы сообщили, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности. Некоторые источники говорили о более 200 ракетах.
- Агентство Reuters, которое первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию, писало, что речь может идти о Fath-360 – системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.
- В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией".
- В воскресенье член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани признал, что России отправили иранские баллистические ракеты, в которых она нуждается для обстрелов Украины.