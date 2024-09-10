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Росіяни атакували критичну інфраструктуру Сумщини, 3 дрони збили – ОВА

Ірина БалачукВівторок, 10 вересня 2024, 07:22
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Сумщини, 3 дрони збили – ОВА
Збитий "Шахед". Фото ілюстративне Сил оборони півдня

Уночі 10 вересня російські окупанти атакували інфраструктурні об’єкти у Сумській області, три ворожі "Шахеди" збила ППО.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Вночі 10 вересня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури Сумщини БпЛА типу "Шахед".

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Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони області три ворожі безпілотники були знищені".

Деталі: В ОВА подякували захисникам неба Про жодні наслідки атаки станом на 7 ранку влада не повідомила.

Сумська областьШахед
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