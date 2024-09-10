Россияне атаковали критическую инфраструктуру Сумщины, 3 дрона сбили – ОВА
Вторник, 10 сентября 2024, 07:22
Ночью 10 сентября российские оккупанты атаковали инфраструктурные объекты в Сумской области, три вражеских "Шахеда" сбила ПВО.
Источник: Сумская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Ночью 10 сентября враг атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины БпЛА типа "Шахед".
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Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны области три вражеских беспилотника были уничтожены".
Детали: В ОВА поблагодарили защитников неба. Ни о каких последствиях атаки по состоянию на 7 утра власти не сообщили.