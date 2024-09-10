Повітряні сили збили 38 "Шахедів", 1 дрон полетів назад в Росію

Уночі 10 вересня російські окупанти актували Україну двома ракетами та 46-ма "Шахедами"; 38 ворожих дронів вдалося збити, 3 були локаційно втрачені, 2 полетіли в напрямку окупованої Луганщини та 1 попрямував назад в сторону Росії.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ). У результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА.

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Крім того, 3 безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, 1 – у напрямку Росії, 2 – в напрямку окупованої Луганщини. Ще 3 ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).".

Деталі: Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

ППО працювала у 13 областях – Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській.