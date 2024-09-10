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Воздушные силы сбили 38 "Шахедов", 1 дрон улетел обратно в Россию

Ирина БалачукВторник, 10 сентября 2024, 08:48
Воздушные силы сбили 38 Шахедов, 1 дрон улетел обратно в Россию
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 10 сентября российские оккупанты атаковали Украину 2 ракетами и 46-ю "Шахедами"; 38 вражеских дронов удалось сбить, 3 были локационно потеряны, 2 полетели в направлении оккупированной Луганщины и 1 направился обратно в сторону России.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, 46-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск, Ейск – РФ). В результате противовоздушного боя сбито 38 ударных БпЛА.

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Кроме того, 3 беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, 1 – в направлении России, 2 – в направлении оккупированной Луганщины. Еще 3 вражеских БПЛА локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под воздействием средств РЭБ).".

Детали: Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

ПВО работала в 13 областях – Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской.

Воздушные силы ВСУШахедПВО
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