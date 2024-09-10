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Росіяни убили 3 і поранили 5 мирних мешканців Донеччини за добу

Ірина БалачукВівторок, 10 вересня 2024, 09:59
Росіяни убили 3 і поранили 5 мирних мешканців Донеччини за добу
ФОТО З TELEGRAM ВАДИМА ФІЛАШКІНА

Три людини загинули та щонайменше п’ять дістали поранення у результаті російських дарів по Донецькій області минулої доби.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Деталі: Загарбники били по Покровському району: у Кураховому пошкодили 7 будинків, у Гірнику убили одну людину та поранили двох. Також, за словами голови ОВА, під постійними обстрілами були Мар'їнська, Гродівська і Мирноградська громади.

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Фото з Telegram Вадима Філашкіна 

У Краматорському районі росіяни убили одну людину і поранили ще одну у селі Щурове Лиманської громади. Тут також пошкодили 8 будинків.

Також одна людина загинула і одна дістала поранення у Клебан-Бику Іллінівської громади; пошкоджений будинок в Олександро-Калиновому. 

 
Фото з Telegram Вадима Філашкіна 

Били загарбники і по Бахмутському району: у Торецьку поранили 1 людину та пошкодили будинок. У Часовоярській громаді пошкодили 12 приватних будинків, багатоповерхівку і нежитлове приміщення. 

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Фото з Telegram Вадима Філашкіна 

"Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1419 людей, у тому числі 143 дитини", – підсумував Філашкін.  

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