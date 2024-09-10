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Россияне убили 3 и ранили 5 мирных жителей Донецкой области за сутки

Ирина БалачукВторник, 10 сентября 2024, 09:59
Россияне убили 3 и ранили 5 мирных жителей Донецкой области за сутки
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Три человека погибли и по меньшей мере пять получили ранения в результате российских даров по Донецкой области за прошедшие сутки.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Детали: Захватчики били по Покровскому району: в Курахово повредили 7 домов, в Горняке убили одного человека и ранили двух. Также, по словам главы ОВА, под постоянными обстрелами были Марьинская, Гродовская и Мирноградская общины. 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

В Краматорском районе россияне убили одного человека и ранили еще одного в селе Щурово Лиманской общины. Здесь также повредили 8 домов. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Также один человек погиб и один получил ранения в Клебан-Быке Ильиновской общины; поврежден дом в Александро-Калиновом.

Били захватчики и по Бахмутскому району: в Торецке ранили 1 человека и повредили дом. В Часовоярской общине повредили 12 частных домов, многоэтажку и нежилое помещение.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

"Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1419 человек, в том числе 143 ребенка", – подытожил Филашкин.   

Донецкая областьвойнажертвы
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