Білий дім не здивувало падіння дронів РФ у двох країнах НАТО: Явище не нове

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі прокоментував останнє порушення бойовими дронами РФ повітряного простору Латвії та Румунії, двох країн НАТО.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Кірбі: "Це, на жаль, не нове явище, як це сталося під час війни в Україні, коли фрагменти ракет або безпілотників іноді потрапляють в повітряні бої і падають на території сусідньої країни. Ми уважно стежимо за цим".

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Деталі: Він додав, що США перебувають в тісному контакті з союзниками і партнерами з цього приводу.

"Але це лише підкреслює небезпеку, яку війна Путіна в Україні спричинила для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився – не змінюється, не зміниться, а вже змінився – саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе", – зауважив Кірбі.

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