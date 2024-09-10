Білий дім не здивувало падіння дронів РФ у двох країнах НАТО: Явище не нове
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі прокоментував останнє порушення бойовими дронами РФ повітряного простору Латвії та Румунії, двох країн НАТО.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова Кірбі: "Це, на жаль, не нове явище, як це сталося під час війни в Україні, коли фрагменти ракет або безпілотників іноді потрапляють в повітряні бої і падають на території сусідньої країни. Ми уважно стежимо за цим".
Деталі: Він додав, що США перебувають в тісному контакті з союзниками і партнерами з цього приводу.
"Але це лише підкреслює небезпеку, яку війна Путіна в Україні спричинила для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився – не змінюється, не зміниться, а вже змінився – саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе", – зауважив Кірбі.
Передісторія:
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Захід має відповісти посиленою підтримкою України після останніх інцидентів із падінням російських дронів на території Латвії та Румунії.
- Міністерство закордонних справ Латвії 9 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з виявленим минулого тижня російським безпілотником на сході країни.
- У НАТО прокоментували, що не мають інформації про те, що потрапляння російського безпілотника на територію Латвії було навмисним.