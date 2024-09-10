Белый дом не удивило падение дронов РФ в двух странах НАТО: Явление не новое
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал последнее нарушение боевыми дронами РФ воздушного пространства Латвии и Румынии, двух стран НАТО.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь Кирби: "Это, к сожалению, не новое явление, как это произошло во время войны в Украине, когда фрагменты ракет или беспилотников иногда попадают в воздушные бои и падают на территории соседней страны. Мы внимательно следим за этим".
Детали: Он добавил, что США находятся в тесном контакте с союзниками и партнерами по этому поводу.
"Но это лишь подчеркивает опасность, которую война Путина в Украине вызвала для всего европейского континента, и тот факт, что ландшафт безопасности изменился – не меняется, не изменится, а уже изменился – именно поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы Украина была способна защитить себя", – отметил Кирби.
Предыстория:
- Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Запад должен ответить усиленной поддержкой Украины после последних инцидентов с падением российских дронов на территории Латвии и Румынии.
- Министерство иностранных дел Латвии 9 сентября вызвало временного поверенного в делах России в связи с обнаруженным на прошлой неделе российским беспилотником на востоке страны.
- В НАТО прокомментировали, что не располагают информацией о том, что попадание российского беспилотника на территорию Латвии было преднамеренным.