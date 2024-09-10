Белый дом не удивило падение дронов РФ в двух странах НАТО: Явление не новое

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал последнее нарушение боевыми дронами РФ воздушного пространства Латвии и Румынии, двух стран НАТО.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Кирби: "Это, к сожалению, не новое явление, как это произошло во время войны в Украине, когда фрагменты ракет или беспилотников иногда попадают в воздушные бои и падают на территории соседней страны. Мы внимательно следим за этим".

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Детали: Он добавил, что США находятся в тесном контакте с союзниками и партнерами по этому поводу.

"Но это лишь подчеркивает опасность, которую война Путина в Украине вызвала для всего европейского континента, и тот факт, что ландшафт безопасности изменился – не меняется, не изменится, а уже изменился – именно поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы Украина была способна защитить себя", – отметил Кирби.

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