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Белый дом не удивило падение дронов РФ в двух странах НАТО: Явление не новое

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 10 сентября 2024, 10:21
Белый дом не удивило падение дронов РФ в двух странах НАТО: Явление не новое
Джон Кирби, фото: Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал последнее нарушение боевыми дронами РФ воздушного пространства Латвии и Румынии, двух стран НАТО.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Кирби: "Это, к сожалению, не новое явление, как это произошло во время войны в Украине, когда фрагменты ракет или беспилотников иногда попадают в воздушные бои и падают на территории соседней страны. Мы внимательно следим за этим".

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Детали: Он добавил, что США находятся в тесном контакте с союзниками и партнерами по этому поводу. 

"Но это лишь подчеркивает опасность, которую война Путина в Украине вызвала для всего европейского континента, и тот факт, что ландшафт безопасности изменился – не меняется, не изменится, а уже изменился – именно поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы Украина была способна защитить себя", – отметил Кирби.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Запад должен ответить усиленной поддержкой Украины после последних инцидентов с падением российских дронов на территории Латвии и Румынии.
  • Министерство иностранных дел Латвии 9 сентября вызвало временного поверенного в делах России в связи с обнаруженным на прошлой неделе российским беспилотником на востоке страны.
  • В НАТО прокомментировали, что не располагают информацией о том, что попадание российского беспилотника на территорию Латвии было преднамеренным.

СШАбеспилотникиНАТОРосcия
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