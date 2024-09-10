Ворог збільшив кількість штурмів на півдні, найбільше тисне на лівобережжі Дніпра – "Таврія"

В операційній зоні ОУВ "Таврія" російські окупанти значно збільшили кількість штурмів та за добу 9 вересня завдав більше 330 ударів дронами-камікадзе, а це – найбільше за кілька місяців.

Джерело: речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій в ефірі "Суспільне онлайн"

Пряма мова: "Інтенсивність штурмових дій з боку ворога та кількість обстрілів суттєво зросли. Найбільше росіяни тиснуть на наші позиції на лівобережжі Дніпра, тобто в Херсонській області.

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Звертаю увагу, що за минулу добу противник завдав більше 330 ударів дронами-камікадзе, не рахуючи "Шахеди", і це – найбільше за кілька останніх місяців. Більшість із цих ударів (дронами-камікадзе) припали на Херсонщину".

Деталі: За словами Лиховія, також суттєво зросла кількість артилерійських обстрілів ворога – 312 минулої доби та кількість скидів боєприпасів із БпЛА – 224 за добу 9 вересня.