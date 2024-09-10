Враг увеличил количество штурмов на юге, больше всего давит на левобережье Днепра – "Таврия"

В операционной зоне ОГВ "Таврия" российские оккупанты значительно увеличили количество штурмов и за сутки 9 сентября нанесли более 330 ударов дронами-камикадзе, а это – наибольшее количество за несколько месяцев.

Источник: спикер оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий в эфире "Суспільне онлайн"

Прямая речь: "Интенсивность штурмовых действий со стороны врага и количество обстрелов существенно возросли. Больше всего россияне давят на наши позиции на левобережье Днепра, то есть в Херсонской области.

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Обращаю внимание, что за минувшие сутки противник нанес более 330 ударов дронами-камикадзе, не считая "Шахеды", и это – наибольшее количество за несколько последних месяцев. Большинство из этих ударов (дронами-камикадзе) пришлись на Херсонщину".

Детали: По словам Лиховия, также существенно возросло количество артиллерийских обстрелов врага – 312 за прошедшие сутки и количество сбросов боеприпасов с БпЛА – 224 за сутки 9 сентября.