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Німеччина за місяць видалила з реєстру тимчасового захисту майже чверть мільйона українців

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 10 вересня 2024, 14:27
Німеччина за місяць видалила з реєстру тимчасового захисту майже чверть мільйона українців
Фото: Getty Images

У Німеччині різко зменшилась кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом в країні, свідчить статистика, 10 вересня оприлюднена Євростатом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на статистку

Деталі: Починаючи з липня 2024 року Німеччина видалила з реєстру людей, які перебувають під тимчасовим захистом, усіх тих, чий статус більше не є дійсним, оскільки вони або отримали інший статус захисту, або остаточно покинули територію Німеччини.

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У порівнянні з кінцем червня 2024 року це призвело до значного зменшення кількості осіб під тимчасовим захистом, про яку повідомляє Німеччина, – на 236 925 (-17,6%).

Загалом станом на 31 липня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,1 мільйона негромадян ЄС, які втекли з України внаслідок російської агресії.

Німеччина залишається країною ЄС, яка прийняла найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України на кінець липня 2024 року – 1 110 600 осіб. На другому місці – Польща (976 205), на третьому – Чехія (369 610).

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НімеччинабіженціУкраїнавійна
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