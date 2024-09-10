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Германия за месяц удалила из реестра временной защиты почти четверть миллиона украинцев

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 10 сентября 2024, 14:27
Германия за месяц удалила из реестра временной защиты почти четверть миллиона украинцев
Фото: Getty Images

В Германии резко уменьшилось количество украинцев, которые находятся под временной защитой в стране, свидетельствует статистика, 10 сентября обнародованная Евростатом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на статистику

Детали: Начиная с июля 2024 года Германия удалила из реестра людей, находящихся под временной защитой, всех тех, чей статус больше не является действительным, поскольку они или получили другой статус защиты, или окончательно покинули территорию Германии.

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По сравнению с концом июня 2024 года это привело к значительному уменьшению количества лиц под временной защитой, о которой сообщает Германия, - на 236 925 (-17,6%).

Всего по состоянию на 31 июля 2024 года статус временной защиты в ЕС имели чуть более 4,1 миллиона неграждан ЕС, которые бежали из Украины в результате российской агрессии.

Германия остается страной ЕС, принявшей наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины на конец июля 2024 года – 1 110 600 человек. На втором месте – Польша (976 205), на третьем – Чехия (369 610).

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Напомним:

  • В последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли приют в стране, устроиться на работу.

ГерманиябеженцыУкраинавойна
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