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Прокурор МКС про ймовірність арешту Путіна: Не треба розчаровуватися. Результат буде, хоч це нелегко

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоВівторок, 10 вересня 2024, 15:14
Прокурор МКС про ймовірність арешту Путіна: Не треба розчаровуватися. Результат буде, хоч це нелегко
Керім Хан (другий зліва) на місці ракетного удару РФ по Охматдиту. фото ОГП

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що виконання норм, передбачених Римським статутом МКС, є неідеальним, проте відмова Монголії арештувати правителя РФ Володимира Путіна – не привід для розчарування.

Джерело: Хан, якого цитує агентство "Інтерфакс-Україна", "Європейська правда"

Деталі: Прокурор МКС акцентував, що наразі виконання норм та співпраця в МКС неідеальні, й вже були випадки такого невиконання в минулому, коли держави не співпрацювали із судом.

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Водночас, за його словами, "не треба розчаровуватися". Хан запевнив, що результати "побачимо, але це буде нелегко".

"Ми рухаємося до реального застосування права і робимо це разом", – сказав Хан, відповідаючи на уточнююче запитання, чи можна говорити про те, що міжнародне право все ще працює.

Також прокурор МКС розповів журналістам, що у разі відмови країни-підписанта Римського статуту виконувати покладені зобов'язання є алгоритм реагування.

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"Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками, коли держава не працювала з судом. Відповідно, це все контролюється суддями.... Судді в курсі того, що сталося... Як правило, коли відбуваються такі випадки, то скликають генеральне засідання всіх держав-членів (МКС) і, відповідно, ухвалюють рішення", – сказав Хан.

Як розповів прокурор МКС, така ситуація, яка склалася у Монголії під час відвідин країни очільником Кремля Путіним, стала першою відтоді, як були видані ордери на арешт.

"Він (Путін) уперше був на території країни-підписанта Римського статуту. Задокументовано, що інших країн, які є членами МКС, він не відвідував.... Тому зрозуміло, що ордери на арешт уже працюють", – додав він.

Передісторія:

Більше про цю подію читайте у статті "ЄвроПравди": Міжнародне право сили. Які наслідки потягне відмова Монголії арештувати Путіна за ордером МКС.

Путінвоєнні злочиниМіжнародний кримінальний суд
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