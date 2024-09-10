Прокурор МУС о вероятности ареста Путина: Не надо разочаровываться. Результат будет, хоть это нелегко

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан считает, что выполнение норм, предусмотренных Римским статутом МУС, является неидеальным, однако отказ Монголии арестовать правителя РФ Владимира Путина - не повод для разочарования.

Источник: Хан, которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина", "Европейская правда"

Детали: Прокурор МУС акцентировал, что сейчас выполнение норм и сотрудничество в МУС неидеальны, и уже были случаи такого невыполнения в прошлом, когда государства не сотрудничали с судом.

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В то же время, по его словам, "не надо разочаровываться". Хан заверил, что результаты "увидим, но это будет нелегко".

"Мы движемся к реальному применению права и делаем это вместе", – сказал Хан, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли говорить о том, что международное право все еще работает.

Также прокурор МУС рассказал журналистам, что в случае отказа страны-подписанта Римского статута выполнять возложенные обязательства есть алгоритм реагирования.

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"Есть специальная процедура в Римском статуте по работе с такими случаями, когда государство не сотрудничало с судом. Соответственно, это все контролируется судьями.... Судьи в курсе того, что произошло... Как правило, когда происходят такие случаи, то происходит генеральное заседание всех государств-членов (МУС) и принимают решение", – сказал Хан.

Как рассказал прокурор МУС, такая ситуация, которая сложилась в Монголии во время посещения страны главой Кремля Владимиром Путиным, стала первой с тех пор, как были выданы ордера на арест.

"Он (Путин) впервые был на территории страны-подписанта Римского статута. Задокументировано, что других стран, которые являются членами МУС, он не посещал.... Поэтому понятно, что ордера на арест уже работают", – добавил он.

Предыстория:

Ранее Хан заявил, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС по аресту Путина.

Как писали ранее СМИ, монгольские власти якобы заверили Путина, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснить энергетической зависимостью от РФ.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии решили принять Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.

Больше об этом событии читайте в статье "ЕвроПравды": Международное право силы. Какие последствия повлечет отказ Монголии арестовать Путина по ордеру МУС.