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Україна не пізніше 2025 року має бути готова до вступу в ЄС – Шмигаль

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінВівторок, 10 вересня 2024, 15:41
Україна не пізніше 2025 року має бути готова до вступу в ЄС – Шмигаль
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Євросоюз.

Джерело: заява Шмигаля на пресконференції у вівторок, 10 вересня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Прем’єр сказав, що у сфері євроінтеграції Україна має "амбітну мету".

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"Ми хочемо бути готовими не пізніше кінця 2025 року до вступу в ЄС, до ЄС", – зазначив Шмигаль.

"Але загалом стратегічно ми розуміємо, що наш вступ до Євросоюзу має бути невід’ємною частиною справедливого миру. Це власне наша стратегічна мета", – додав він. 

Глава уряду зауважив, що цьому має передувати "титанічна робота". 

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"Треба привести наше законодавство, всі наші підзаконні акти – це десятки тисяч документів – у відповідність до директив і правил ЄС. В цьому полягає зараз великий обсяг технічної роботи", – сказав прем’єр-міністр.

Також глава уряду розповів, чи становить Угорщина загрозу шляху України в ЄС.

У березні цього року Шмигаль заявляв, що Україна зможе приєднатись до ЄС після завершення війни, а домашню роботу для цього виконає за два роки. 

Шмигаль ЄС
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