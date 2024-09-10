Украина не позднее 2025 года должна быть готова к вступлению в ЕС – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что целью Украины является не позднее конца 2025 года быть готовой к вступлению в Евросоюз.

Источник: заявление Шмыгаля на пресс-конференции во вторник, 10 сентября, сообщает "Европейская правда"

Детали: Премьер сказал, что в сфере евроинтеграции Украина имеет "амбициозную цель".

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"Мы хотим быть готовыми не позднее конца 2025 года к вступлению в ЕС, в ЕС", - отметил Шмыгаль.

"Но в целом стратегически мы понимаем, что наше вступление в Евросоюз должно быть неотъемлемой частью справедливого мира. Это, собственно, наша стратегическая цель", – добавил он.

Глава правительства отметил, что этому должна предшествовать "титаническая работа".

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"Надо привести наше законодательство, все наши подзаконные акты – это десятки тысяч документов – в соответствие с директивами и правилами ЕС. В этом заключается сейчас большой объем технической работы", – сказал премьер-министр.

Также глава правительства рассказал, представляет ли Венгрия угрозу пути Украины в ЕС.

В марте этого года Шмыгаль заявлял, что Украина сможет присоединиться к ЕС после завершения войны, а домашнюю работу для этого выполнит за два года.