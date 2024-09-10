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Через російський обстріл Покровської громади загинув місцевий, його дружина поранена

Анастасія ПроцВівторок, 10 вересня 2024, 17:00
Через російський обстріл Покровської громади загинув місцевий, його дружина поранена
Ілюстративне фото: Getty Images

Вдень 10 вересня армія РФ атакувала село Гнатівка на Донеччині, внаслідок чого загинув чоловік, його дружина поранена. Також через російський обстріл без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів Покровська та Родинського.

Джерело: Покровська МВА

Дослівно: "Об 11.30 під час ворожого обстрілу села Гнатівка загинув власник одного з приватних домоволодінь."

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Деталі: Також поранення зазнала дружина загиблого. 

Крім того, окупанти пошкодили газорозподільчу станцію у Покровську. Наразі без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких – мешканці Покровська, інші 5 – жителі Родинського. 

Місцева влада закликає мешканців громади евакуюватися.

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"Російський терор продовжується. Ворог намагається за будь-яку ціну зробити умови життя мешканців Покровської громади нестерпними", – йдеться в дописі. 

Донецька областьобстрілжертви
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