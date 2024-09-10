Через російський обстріл Покровської громади загинув місцевий, його дружина поранена

Вдень 10 вересня армія РФ атакувала село Гнатівка на Донеччині, внаслідок чого загинув чоловік, його дружина поранена. Також через російський обстріл без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів Покровська та Родинського.

Джерело: Покровська МВА

Дослівно: "Об 11.30 під час ворожого обстрілу села Гнатівка загинув власник одного з приватних домоволодінь."

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Деталі: Також поранення зазнала дружина загиблого.

Крім того, окупанти пошкодили газорозподільчу станцію у Покровську. Наразі без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких – мешканці Покровська, інші 5 – жителі Родинського.

Місцева влада закликає мешканців громади евакуюватися.

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"Російський терор продовжується. Ворог намагається за будь-яку ціну зробити умови життя мешканців Покровської громади нестерпними", – йдеться в дописі.