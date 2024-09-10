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Из-за российского обстрела Покровской громады погиб местный, его жена ранена

Анастасия ПроцВторник, 10 сентября 2024, 17:00
Из-за российского обстрела Покровской громады погиб местный, его жена ранена
Иллюстративное фото: Getty Images

Днем 10 сентября армия РФ атаковала село Гнатовка в Донецкой области, в результате чего погиб мужчина, его жена ранена. Также из-за российского обстрела без газоснабжения остались почти 28 тысяч абонентов Покровска и Родинского.

Источник: Покровская МВА

Дословно: "В 11.30 во время вражеского обстрела села Гнатовка погиб владелец одного из частных домовладений."

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Детали: Также ранения получила жена погибшего.

Кроме того, оккупанты повредили газораспределительную станцию в Покровске. Сейчас без газоснабжения остались почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых – жители Покровска, остальные 5 – жители Родинского.

Местные власти призывают жителей громады эвакуироваться.

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"Российский террор продолжается. Враг пытается любой ценой сделать условия жизни жителей Покровской громады невыносимыми", – говорится в заметке.

Донецкая областьобстрелжертвы
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