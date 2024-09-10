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Британія наклала санкції на російські Повітряно-космічні сили  

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 10 вересня 2024, 17:40
Британія наклала санкції на російські Повітряно-космічні сили  
Фото: Getty Images

Велика Британія у вівторок, 10 серпня, оголосила про санкції проти Повітряно-космічних сил Росії.

Джерело: повідомлення британського уряду, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Окрім російських Повітряно-космічних сил, нові санкції Британії стосуються 924-го Державного центру безпілотної авіації Росії та командування військово-транспортної авіації РФ.

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924-й Державний центр безпілотної авіації Росії відповідає за поставлення безпілотників у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.

Причини запровадження санкцій у повідомленні не вказані.

Зазначимо, що США наклали обмеження на Повітряно-космічні сили Росії, 924-й Державний центр безпілотної авіації та командування військово-транспортної авіації РФ ще в грудні 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у червні Британія оголосила про пакет санкцій проти РФ, зокрема спрямованих на її "тіньовий флот" танкерів.

Велика БританіяарміясанкціїРосія
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